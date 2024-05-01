نادي الأسير: الاحتلال يعتقل عشرين مواطنا في مناطق متفرقة في الضفة

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء 20 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، قلقيلية، بيت لحم، رام الله، طوباس، نابلس، أريحا، والقدس، تزامنًا مع تنفيذ عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الأهالي.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من (8535) معتقلًا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من منازلهم، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.