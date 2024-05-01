الاحتلال يقتحم عربونة وجلبون وفقوعة شمال شرق جنين

وطن:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرى عربونة، وجلبون، وفقوعة، شمال شرق جنين .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فقوعة ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت قرية جلبون بالتزامن مع حصارها للقرية لليوم الـ 11 على التوالي، والإستيلاء على منزل يعود للمواطن للمواطن رافع رفيق أبو الرب، المحاذي لمدرسة البنات الأساسية، فيما نشرت قوات الاحتلال فرقة مشاة في قرية عربونة ونصبت الكمائن وشنت حملة تمشيط وتفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات .