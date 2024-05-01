في يوم العمال العالمي.. الاتحاد العام لنقابات العمال: 10 شهداء منذ بداية العام الجاري والاحتلال اعتقل 5100 عاملًا منذ 7 اكتوبر

رام الله - وطن: أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال، ان عدد العمال الشهداء منذ بداية العام الجاري بلغ 10 شهداء، 3 منهم استشهدوا بفعل اعتداءات الاحتلال، و7 اخرين في حوادث عمل متفرقة.

وأوضح الاتحاد في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي وصل لوطن نسخة عنه، ان اخر العمال الشهداء هو حسن منسية من بلدة الظاهرية الذي استشهد بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال والتنكيل به ومن ثم القاءه عن بناية سكنية، سبقه شهيد من قلقيلية استشهد في سجن "هداريم"، أما الشهيد الثالث فهو من غزة واستُشهد في مركز إيواء في أريحا بعد علمه بنبأ استشهاد عائلته في غزة.

ولفت الاتحاد الى ان الاحتلال اعتقل منذ 7 اكتوبر نحو 5100 عاملا من غزة والضفة الغربية من أماكن عملهم في الداخل المحتل، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، أو أثناء محاولتهم العودة إلى قطاع غزة.

وأضاف الاتحاد أن أكثر من 235 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل المحتل توقفوا عن العمل منذ 7 أكتوبر، الى جانب أكثر من 100 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسوق العمل المحلي نتيجة تراجع المستوى الاقتصادي والمعيشي، حيث تُقدَّر خسائر العمال بـ350 مليون شيكل شهريًّا.