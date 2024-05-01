الاحتلال يرفض الالتماس الذي قدَّمه مروان البرغوثي لتخفيف ظروف اعتقاله

رام الله - وطن: رفضت محكمة الاحتلال في الناصرة، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع الالتماس الذي تقدَّم به الأسير مروان البرغوثي لتخفيف ظروف اعتقاله.

وطالب البرغوثي بإنهاء احتجازه في الحبس الانفرادي، وتخفيف ظروفه المعيشية والإنسانية الصعبة داخل سجون الاحتلال؛ وخصوصًا بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

يُذكر بأن البرغوثي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد خمس مرات وأربعين عامًا، واعتقله الاحتلال بـ15 أبريل/نيسان عام 2002 من مدينة رام الله.