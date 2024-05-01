زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: بعضٌ من الأمل يتسرّب إلينا مع كلّ الدعم الجماهيري العالمي لوقف هذا العدوان الصهيوني الفاشي

اليوم المائتان لحرب الإبادة على غزة، 23 أبريل 2024

تعود القضية الفلسطينية وتفرض نفسها مجددًا على أجندات دول العالم وشعوبها، واليوم وبالرغم من مرور مئتي يومٍ من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وبكلّ ما نتج عنه من قتلٍ وتدمير وممارسات وحشية ضدّ المدنيين العُزّل بأفظع أشكال البشاعة، وبالرغم من استمرار هذا العدوان ومراوغة الكيان الصهيوني كي لا يُنهيه أو يُوقفه، إلّا أنّ حقوق شعبنا الفلسطيني المتمثّلة في الحرية والاستقلال وبناء دولته الوطنية، تفرض نفسها عالميًا على المستوى الجماهيري وبقوّة من خلال الحِراكات الشبابية والطلابية التي تُنَظم الاعتصامات والتظاهرات ويشارك فيها المثقفون والمثقفات وأساتذة وطلبة وطالبات الجامعات خاصةً في الدول الاستعمارية التي تدعم الكيان الصهيوني وتمدّه بالسلاح والدعم السياسي، سواء في أمريكا وبريطانيا أو في دول الاتحاد الأوروبي وحتى في اليابان، حيث يطالب الجميع بقطع علاقات هذه الدول مع الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

هذا في نفس الوقت الذي يتّسع فيه نشاط حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في العالم، ولا شك أنّ هذا الأمر يقُضّ مضاجع قادة الكيان الصهيوني النازي وتلك الأنظمة الاستعمارية، بسبب فشلهم الذريع في استقطاب الدعم الجماهيري لسياساتهم العدوانية، رغم محاولاتهم السيطرة على الأجهزة الإعلامية على مستوى العالم من أجل دعم الرواية الصهيوأمريكية، والتي تدّعي أنّ مقاومة الاحتلال الصهيوني عملٌ إرهابي.

وقد لجأت تلك الأنظمة بما فيهم الكيان الصهيوني إلى قمع الحراك الجماهيري وفضّه بالقوة واعتقال مُنظّميه والمشاركات والمشاركين فيه، ممّا أسقط القناع عن تلك الأنظمة وكشف عن زيفها وكذبها وعوار سياساتها التي تباهت بها دائمًا، حيث ادّعت تلك بأنّها ديمقراطية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ولكن يتضّح فيما تمارسه من قمعٍ لجماهيرها أنّها أنظمة عنصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأنها تدوس على كُلّ مفاهيم الديمقراطية وقوانين حقوق الإنسان، ولكن تستخدمها وتوظّفها لمصالحها الاستعمارية فقط.

إنّنا وبعد مرور مئتيّ يوم على هذا العدوان الهمجي، يُؤلمنا كما يُؤلم شعوبنا العربية هذا الصمت المّخزي للأنظمة العربية القامعة لشعوبها بالحديد والنار والتهديد والوعيد، وانحيازها الجليّ للسير في ركب السياسة الصهيوأمريكية باللهاث نحو التطبيع مع الكيان الغاصب، مع العلم أن بإمكان هذه الأنظمة الجبانة على الأقل إغلاق سفاراتها في دولة الكيان وإغلاق سفارات الكيان الصهيوني في بلدانها. وكان يُمكن لعدد من الدول عدم الانصياع للموقف الأمريكي والدفاع عن الكيان الصهيوني المجرم بالتصدي للمُسَيّرات الإيرانية التي كانت تستهدف ذلك الكيان، وإذا نمّ موقفها هذا عن شيء فإنما ينمّ عن رغبة هذه الأنظمة العميلة بالتخلص من قضيّة شعبنا وفرض حلٍّ بثمنٍ بخس واستسلامي يقضي في جوهره على أيّة مقاومة للعدوّ الصهيوني الذي يصول ويجول قتلا وتدميرًا.

كُلّ هذا يحدث في الوقت الذي نرى فيه كيف تفرض شعوب العالم الحرة على أنظمتها تغيير مواقفها باتجاه رفض سياسات الكيان الصهيوني، ومقاطعته إذا لم يوقف عدوانه الهمجي على قطاع غزة.

إنّ شعبنا الفلسطيني في كُلّ مكان، يهبّ مُنتفضًا إلى جوار أصدقائنا في العالم الذين تطورت مواقفهم بصورة باعثةٍ على الأمل من أجل تمسِّكنا بحقوقنا ورفض أيّة تنازلات عن دماء الشهيدات والشهداء، أو عن استمرار اقتطاع أرضنا بهدف بناء منطقةٍ عازلة، وإجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية مقابل تسليم الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وأيضا يحدونا الأمل في إجبار دول العالم الداعمة للكيان الغاصب أن تتحمّل تبعات سياستها وتُعيد إعمار قطاع غزة، ودفع تعويضات لأهالي الشهداء والشهيدات، وأن تتكفّل بعلاج وتعويض الجريحات والجرحى.

إن شعبنا الصامد في قطاع غزة يُحيّ الحراك الشعبي في كُلّ دول العالم ويتمسّك بالأمل بسبب هذه الوقفة الشجاعة.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار