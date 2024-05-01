ترامب : لا أستبعد حدوث أعمال عنف إذا خسرت الانتخابات

وطن: لم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب احتمال وقوع أعمال عنف من جانب مؤيديه إذا لم ينجح في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن).

وقال ترامب، خلال مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نشرت الثلاثاء: "أعتقد أننا سنفوز، وإذا لم نفز، كما تعلمون، فالأمر يعتمد دائما على نزاهة الانتخابات".

وقلل ترامب خلال المقابلة، التي جرت خلال جلستين في وقت سابق من هذا الشهر، في البداية من احتمال وقوع أعمال عنف مماثلة للهجوم الذي وقع في 6 يناير2021 على مبنى الكابيتول، بحسب (سي إن إن).

وكان ترامب جمع أنصاره في واشنطن قبل الهجوم، بعد هزيمته في الانتخابات التي أجريت 2020، قبل الهجوم، ثم رفض في البداية دعوتهم إلى مغادرة مبنى الكابيتول.

وخلال المقابلة قال: "أعتقد أننا سنحقق نصرا كبيرا ولن يكون هناك عنف"، لكن عندما ضغطت المجلة عليه في مقابلة هاتفية لاحقة، كان ترامب أقل تحديدا بشأن المستقبل، وبدلا من ذلك، واصل الترويج لـ"مؤامرات كاذبة" في انتخابات 2020، والتي قال إنها أثارت الغوغاء العنيفين، وقال: "لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على القيام بالأشياء التي فعلوها في المرة الأخيرة".

وطوال حياته السياسية، رفض ترامب بانتظام قبول نتائج الانتخابات أو الإقرار بالهزيمة، وبعد حصوله على المركز الثاني في ولاية أيوا في عام 2016 خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، اتهم ترامب سيناتور تكساس تيد كروز بالاحتيال ودعا إلى انتخابات جديدة، وفقا لـ (سي إن إن).

وفي مقابلته، أكد ترامب أيضا على وعده بالعفو عن مئات الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم ارتكبت في هجوم الكابيتول، ووصف ترامب هؤلاء الأفراد بأنهم "رهائن"، على الرغم من أن العديد منهم أقروا بالذنب في جرائم عنيفة أو أدانتهم هيئات المحلفين.

وخلال حديث حول هذه القضية، سألته مجلة "تايم": "هل تفكر في العفو عنهم؟"، ورد ترامب: "سأفكر في ذلك، نعم بالتأكيد".