إصابة مواطن ومصادرة مركبة في اقتحام الاحتلال بلدة يطا

وطن: أصيب مواطن الليلة، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب، خلال مداهمتها بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن بسام نواجعة، عقب اقتحامها منزله في "خلة الفرا" غرب بلدة يطا، وتفتيشه واحتجاز أفراد العائلة، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابته بجروح ورضوض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي "أم الخير" و"خلة الضبع"، وفتشت عددا من المنازل، واحتجزت المواطنين في بيوتهم، وصادرت مركبة، وحطمت أخرى.