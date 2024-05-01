عمال فلسطين الى أين؟

كتبت نجاح هريش رئيسة نقابة العاملين في بلدية بيتونيا:

يأتي يوم العمال الفلسطيني " الأول من أـيار" لعام 2024 في أوضاع غاية في الصعوبة يعيشها المواطن الفلسطيني وخاصة في غزة الأبيه مع بدء الحرب الغاشمة على غزة والتي قاربت على 7 شهور ولا نعلم متى ستنتهي هذه المعانآه على الشعب الفلسطيني من مجازر لا يستوعبها عقل بشر من سفك لدماء الابرياء من أطفال ونساء وشيوخ بلا اي احترام لاي معايير اخلاقية او انسانية او مواثيق واتفاقيات دولية، واتسمت الحرب على غزة بمنهج تقويض البنية التحتية لحياة المواطن الفلسطيني وتجريده من كل مقومات الحياة التي بدأت بهدم البيوت وتجريف الأراضي والطرق وتخريب شبكات المياه والصرف الصحي وكل المرافق التي يحتاجها الانسان للحياه من المشافي والمدارس والجامعات ودور العبادة والمؤسسات المدنية والبنوك، وبنفس النهج يمارس الاحتلال هذه الانتهاكات أيضا على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

ونستعرض في مقالنا هذا بعض الإضاءة على وضع عمال فلسطين حالياً بما يشمل القطاع الاقتصادي الفلسطيني وكل ما يتعلق بحياة العامل الفلسطيني، فقد خسر أكثر من 210 ألاف عامل فلسطيني عمله بشكل رسمي وغير رسمي في داخل الاراضي المحتلة منذ نشوب الحرب على غزة، واصبحوا حالياً عاطلين عن العمل حيث اظهرت النتائج ارتفاع البطالة في فلسطين لتصل الى نسبة 42.7 خلال الربع الأول من 2024 بما يقدر بفقدان 507 آلاف وظيفة بحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لشهر يناير/ كانون الثاني2024، مع تقديرات ان تصل البطالة الى نسبة 45.5% في الربع الثاني حتى نهاية شهر حزيران المقبل.

وتشير أيضا الإحصائيات الخاصة بوزارة الاقتصاد الفلسطيني بأن 29 % من منشآت الضفة الغربية قد تاثرت اقتصادياً بحيث تراجع الانتاج او توقف بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وأيضا بسبب الممارسات والقيود التي فرضها الاحتلال الغاشم على الضفة الغربية من زيادة الحواجز العسكرية والتفتيش وأيضا الاعتقالات والهجمات الصهيونية من قبل المستوطنين على القرى والمدن، وحجز المقاصة الفلسطينية التي أثرت على القطاع الحكومي وخاصة في دفع رواتب الموظفين، ونضيف أيضا إجراءات الاحتلال التعسفيه بحق البنية التحتية للقرى والمخيمات الفلسطينية وخاصة في جنين وطولكرم والتي كبدت المواطنين والمؤسسات العامة والقطاع الخاص خسارة مادية كبيرة وتعطيل في الأعمال والحياة بشكل عام.

والسؤال ما هو مستقبل عمال فلسطين؟ ما هو مستقبل الاقتصاد الوطني ؟ وما هي البدائل والحلول؟

وفي سياق الواقع الفلسطيني من نظرة تشخيصية فانه واجب على كل مواطن فلسطيني ان يكون جزءاً من التطوير وأداة في رفع الاقتصاد الفلسطيني ومحاربة البطالة وتحسين المستوى المعيشي، فان نهوض الدول التي خاضت حروب وازمات في التاريخ لن تنهض ولن تتطور الا بالسواعد وبتكاتف الجهود والصبر والايمان وحب الوطن، ويقع أيضا دور ومسؤولية كبيرة على الحكومة الفلسطينية في ايجاد البدائل في التشغيل وزيادة القطاع الانتاجي وحماية

العاملين من الفقر ورسم سياسات واستراتيجيات خاصة بالوضع الفلسطيني ومتوافقه مع الحالة السياسية في فلسطين وعليه نقدم لكم بعض المفاهيم الأساسية الثابتة التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة الحالية عبر ما يلي:

أولاً : يجب ان تكون جميع الخطط الاستراتيجية الوطنية والخطط المحلية تتسم بالاستدامة والمرونه من خلال دراسة الواقع الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار التأرجح في الوضع السياسي على مستوى البلاد الذي لم يستقر منذ النكبة الفلسطينية وحتى الآن، وعليه يجب التفكير بجدية في موضوع العمالة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وهل الحل في الضغط من أجل اعادة العمال الفلسطينين الى العمل في الداخل لحل ازمة البطالة ؟ وفي حال تم اعادتهم ما هي الضمانات في حمايتهم من الاعتداءات او الإجحاف في اجورهم وتحصيل اموالهم؟ فالموضوع يستدعي التفكير به بجدية مطلقة وخاصة أن السوق الإسرائيلي غير دائم وغير مستقر ومرتبط بالوضع السياسي، وبشكل عام فإن على الحكومة مسؤولية كبرى في ايجاد الحلول والبدائل في حماية الأسر الفلسطينية من الفقر والبطالة وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية على المجتمع الفلسطيني.

ثانياً: التركيز على المصادر والإمكانيات المتوفره وبالأخص التنمية البشرية والاستثمار في الانسان وكل ما يتعلق بتطوير المواطن الفلسطيني من جانب التعليم والمعرفة وتعزيز القدرات الفكرية والانتاجية والمهارات الحرفية والمهنية والتفكير الابداعي والابتكار، وايضا تعلم المهارات الحياتية، وفي حالتنا الفلسطينية يجب الاهتمام بجانب التربية الوطنية والمواطنة الصالحة وغرس مهارات التكييف والتأقلم والجلد والصبر والتحمل وأيضا خلق البدائل في حالة الحروب والكوارث والأزمات.

ثالثاً: مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية بشكل مشدد مع واجب دعم وتنمية المنتوج الفلسطيني من خلال تشجيع المستثمرين والتجار والصناعات والمشاريع الصغيرة الانتاجية على مستوى الأسر الفلسطينية وتمكين المرأه وخاصة قطاع الحرف والصناعات والمشاريع الزارعيه والحيوانية، وهذا يشمل الإعفاءات الضريبية، وتوفير كافة التسهيلات الحكومية في المعاملات للوصول الى الاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي.

رابعاً: أن يكون هناك قرار سياسي واضح وصريح ينفذ على مستوى الحكومة في موضوع اموال المقاصة وكافة التعقيدات الخاصة في ربط الاقتصاد الفلسطيني مع دولة الاحتلال ليكون هناك سيادة كاملة على المال والاقتصاد الفلسطيني وكل ما يتعلق به.

خامساً: وجوب العمل على خلق المشاريع المستدامة والمنتجة على المستوى المحلي ومستوى الهيئات المحلية وجلب الأموال واستثمارها والتي تساهم في عملية التشغيل وتقليل البطالة وزيادة عجلة الاقتصاد الوطني.

سادساً: ايجاد البدائل الخاصة في القطاعات الخدماتية والتعليمية والتي تعطلت بشكل مباشر وغير مباشر بسبب الإجراءات التعسفية على الحواجز والطرق بين المحافظات من خلال العمل عن بعد عبر الإنترنت والبرامج الالكترونية بما يضمن استمرار العمل وتقديم الخدمات وعدم تعطيل مصالح المواطنين ومعاملاتهم لحين حل الازمة الحالية.

سابعاً: يجب العمل على كافة الاصعدة على إعادة روح التكاتف والمساندة والتكافل الاجتماعي، وإعداد اللجان الشعبية والتي تقوم على مساندة الأسر المحتاجة والمتضررة والتعاون على نطاق الأحياء والقرى والمخيمات في مواجهة اي أزمات أو إعتداءات من قبل المستوطنين على الأهالي أو على الممتلكات والبيوت والأراضي الزراعية والتعاون في الأعمال الخاصة بإعادة الإعمار والتأهيل للأحياء المتضررة في الضفة الغربية وخاصة المخيمات.

وفي نهاية هذا المقال أود ان اكرر ان الوضع الفلسطيني وضع استثنائي مختلف عن اي دولة اخرى، فنحن ما زلنا نخضع تحت آلة الاحتلال الغاشمة ووجب علينا كواجب وطني واخلاقي وديني ان نبقى متماسكين في حماية وطننا والصمود على أرضنا وعدم الخضوع لاي ضغوطات اقتصادية أو نفسية تساهم في الرغبة في الهجرة والتغرب عن الوطن الحبيب وهنا يقع على عاتق النقابات والاتحادات العمالية في تعزيز الحماية والدعم للعاملين والتعاون في وضع الخطط والبرامح التي تساهم في تقليل البطالة وتحسين اوضاع العاملين واستمرار عطائهم في كافة القطاعات الانتاحية والخدماتية.

وبالنسبة الى غزة الحبيبة فاننا ندعو الله الفرج القريب على أهلنا في غزة وأن تتوقف الحرب فورا ليتوقف الدم النازف، وان يكون هناك حلول سريعه من اجل انقاذ الانسان والمواطن الفلسطيني فاننا غير قادرين على وضع اي رؤية مستقبلية للتطوير والحماية الاقتصادية في ظل عدم تواجد حماية للحياة والانسان، وبمناسبة الاول من أيار فاننا نوجه كل التحية للسواعد الشريفة والسواعد القوية الصامدة في مواجهه الألم والصعوبات في غزة من الكوادر الصحية والدفاع المدني والمسعفين والمتطوعين وكل يد مدت من أجل مساعدة الأهالي في مواجهه الإبادة المجرمة اللانسانية.

رحم الله شهداء الوطن وشفى الله الجرحى وفك قيد الأسرى والحرية للوطن ولشعبنا العظيم

عاش الأول من أيار عيد العمال المناضلين الأحرار