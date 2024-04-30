طوفان الأقصى" في اليوم الـ208.. ارتفاع حصيلة الشهداء ونتنياهو ماض في اجتياح رفح

وطن: واصل جيش الاحتلال قصف مناطق القطاع المختلفة لا سيما مدينتي رفح وخان يونس، لليوم الـ208 من " طوفان الاقصى"، مما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، ورفع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و535 شهيدا، و77 ألفا و704 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما يتعلق بعملية رفح، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه لا تغيير على أهداف الحرب، وإن حكومته لن تقبل بتسوية بخصوص رفح، مشيرا إلى أن احتمال التوصل إلى صفقة تبادل ضئيل ولن تقبل إسرائيل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة.

بالتزامن مع المعارك العنيفة، التي تخوضها المقاومة في محور "نتساريم"، الذي يفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبيه، تستهدف المقاومة آليات الاحتلال وتجمعات جنوده في محاور صد التقدم في بيت حانون، شمالي القطاع.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ208: