الإعلام الحربي اليمني يوثّق استهداف السفينة "CYCLADES" في البحر الأحمر

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد عن استهداف سفينة "CYCLADES" بطائرة مُسيّرة والتي كانت مُتجهةً إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي، إطلاق طائرةٍ مُسيّرة من نوع "شهاب"، ثمّ توثيقها السفينة المُستهدفة حتى تحقيقها إصابةً مباشرة.

وفجر اليوم، أعلن المتحدث باسم القوّات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات المسلحة استهدفت مُدمّرتين أميركيتين وسفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأعلن أنّ القوات البحرية اليمنية والقوّة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفّذوا عمليةً مُشتركة استهدفت سفينة "CYCLADES" في البحر الأحمر، مُحققين إصابةً دقيقة، مردفاً أنّ "استهداف السفينة جاء بعد توجهها إلى ميناء أم الرشراشِ في 21 نيسان/أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناءٍ آخر.

وقبل أيام، نشر الإعلام الحربي اليمني، مشاهد عن عملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأميركية "أم كيو 9"، في أثناء قيامها بمهمّة عدائية في أجواء محافظة صعدة.



واليوم الثلاثاء، حذّر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، من أيّ تصعيد أميركي عدائي ضد أمن اليمن واستقراره، مشدّداً على أنّ التحضيرات المشبوهة الجارية من أجل ثني اليمن وإضعاف دوره الفعّال والمؤثر والمنطلق من الواجب، دينياً وإنسانياً، دفاعاً عن فلسطين، ستبوء بالفشل.

إلى ذلك، أكّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في وقتٍ سابق أنّ جبهة اليمن المساندة لقطاع غزة مُستمرة في عملياتها العسكرية، مشدّداً على السعي إلى توسيع العمليات وتقويتها في المحيط الهندي "على نحو لم يكن وارداً أبداً في الحسابات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية".