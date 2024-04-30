حزب الله يهاجم مواقع للاحتلال ويبث مشاهد لقصف مبان يتموضع فيها

وطن: نشر حزب الله، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد عن عملية استهداف مجاهديها مبانيَ يتموضع فيهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة"، وأكّدت، في بيانٍ منفصل، أنّه تمّ تدميرها.

وأظهرت اللقطات، التي بثّها الإعلام الحربي، استهداف المباني بصواريخٍ موجَّهة، بعد رصدها.

وأعلن الحزب تنفيذ عدّة هجمات نارية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته، على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقالت المقاومة، في بيان، إنّ مجاهديها استهدفوا، بعد ظهر اليوم، مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية (قبالة القطاع الشرقي من جنوبي لبنان)، على نحو أدّى إلى تدميرهما بالكامل.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت المقاومة استهداف موقع "الرادار" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابته إصابةً مُباشرة.

وتأتي استهدافات المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المُحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.