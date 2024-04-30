نقابة المحامين وديوان الجريدة الرسمية يوقعان مذكرة تفاهم

وطن: وقع نقيب المحامين المحامي فادي عباس ورئيس ديوان الجريدة الرسمية المستشار ريم أبو الرب اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين المؤسستين في مقر الديوان، وذلك لتعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمهارات القانونية والتعاون المشترك في سياق الأبحاث والتعليم القانوني المستمر.

وأكد النقيب عباس أن توقيع هذه المذكرة هو تجسيد لعلاقة الشراكة والتعاون المستمرة التي تجمع نقابة المحامين مع ديوان الجريدة الرسمية، مؤكدا حرص النقابة على ديمومة هذه العلاقة في سياق خدمة الحالة الحقوقية بشكل عام والزملاء المحامين والقانونيين بشكل خاص، مشيدا بالدور الذي يلعبه الديوان في سياق تعزيز البيئة القانونية لا سيما في سياق الصياغة التشريعية.

بدورها أكدت المستشار أبو الرب أهمية توقيع هذه المذكرة بين الجانبين والتي تهدف لتعزيز مبدأ الشراكة والتنسيق ما بين مؤسسات قطاع العدالة، خاصة نقابة المحامين بصفتها البيت الأول للقانونيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجي من توقيع هذه المذكرة التأكيد على أهمية العلاقة مع نقابة المحامين وتكريس ما ورد فيها من أجل تطوير القدرات القانونية المتبادلة.