(ازدواجية المعاييرِ الغربيةِ تعري التناقضَ الصارخَ بينَ المنادي بالحرياتِ والمُمارسِ للقمعِ )

كتبت: رؤى وليد

في عالمٍ تتراقصُ فيهِ العدالةُ على أنغامِ المصالح، وتساقُ القوانينُ الدوليةُ كألعوبةٍ في يدِ " العظماءِ " ، يطلُّ علينا شبحُ ازدواجيةِ المعاييرِ ليلقيَ بظلاله القاتمة على مبادئِ حقوقِ الإنسانِ ، محولها إلى مسرحيةٍ هزليةٍ تبكي وتضحكُ في آنٍ واحد .

ففي هذا المسرح العبثيِ ، تصبح القوانينُ الدوليةُ مجردَ حبرٍ على ورقٍ ، تلوى وتفسرُ حسبَ هوى الممثلِ الأقوى ، وتُستخدم كسلاح لخدمة مصالحه ، لا كدرعٍ لحمايةِ حقوقِ المظلومين .

فكمْ منْ حربٍ شنها الغربُ تحتَ ستارِ نشرِ الديمقراطيةِ ومكافحةِ الإرهابِ , بينما يغضُ الطرفُ عنْ مجازرَ ترتكبُ بحقِ شعوبٍ بأكملها ؟ وكمْ منْ دولةٍ مارقةٍ تفرضُ عليها عقوباتٍ قاسيةً ، بينما تتجاهلُ الدولُ الصديقةُ جرائمها دونَ حسيبٍ ولا رقيب ؟

يصبح مفهومُ حقوقِ الإنسانِ سلعةً تباعُ وتشترى ، ترفعَ رايةً في وجهِ منْ يعارضُ مصالحَ الغربِ ، بينما تداسُ بالأقدامِ عندما يتعلقُ الأمرُ بحلفائهِ ، ففي هذا المسرحِ ، تصبح " الحريةُ " مرهونةً بامتلاكِ جوازِ سفرٍ غربيٍ ، والديمقراطيةُ تقاسُ بعددِ الصفقاتِ التجاريةِ ، والعدالةُ تباعُ لمنْ يدفع أكثر .

في هذا المسرحِ يصبحُ المثليُ مُضطهداً يستحقُ التعاطفَ والدعم، بينما يصبحُ الثائرُ ضدَ الطغيانِ معادياً للساميةِ ويستحقُ الموت والعقاب ، تفتحُ الأبوابُ لحركاتٍ نسويةٍ وحركاتِ إنسانيةٍ لحمايةِ حقوقِ الطفلِ تُطالبُ بحقوقها ، بينما تقصفُ النساءُ والأطفالُ بنفسِ صواريخ تلكَ الدولةِ التي تدعي أنها مناصرةٌ لحقوقِ المرأةِ ولا تسمحُ بإيذاءِ أيِ إنسانٍ .

ألمٌ تسمع منظماتُ حقوقِ الإنسانِ صرخاتِ الرجلِ الغزّي الذي يحملُ جثةَ والدهِ ويصرخُ ب ( ما حضنتهُ وراحَ ) ؟ ؟ ألمٌ ترى منظماتِ حقوقِ الطفلِ الأمِ التي تصرخُ بهستيريةٍ أمامَ أشلاءِ أطفالها ( الولادْ ماتو بدون ما يأكلوا ) ؟ ؟ ؟ ! ألمٌ تكترث منظماتِ حقوقِ المرأةِ بالطفلةِ التي تصرخُ مبتورةً القدمينِ ( بدي العبْ بدي العبْ وبس ) ؟!

إنها سياسةٌ مخزيةٌ تظهرُ بوضوحِ أنَ قيمةَ الإنسانِ في نظرِ الغربِ مرهونةٌ بجنسيتهِ وعرقهِ فقطْ ، فالمقتولُ العربيُ ليسَ سوى رقم في إحصائيةٍ ، يعامل كأنهُ حيوانٌ بشريٌ لا يستحقُ العيشُ ، ولا يستحقُ التكلمُ عنهُ ، بينما تصبحُ ضحيةُ حربٍ في بلدٍ آخرَ قضيةً إنسانيةً تستحقُ التعاطفَ، فالقنوات الإعلاميةِ الغربيةِ مثل BBC و cnn ، لمْ نرَ لها أيُ تغطيةِ تذكرٍ للاضطهادِ الممنهجِ الذي يتعرضُ لهُ المسلمونَ والعرب، فهيَ ليستْ سوى أدواتٍ لخدمةِ أجندةِ الغرب والحكوماتِ الغربيةِ ، تسارعُ إلى التدخلِ في بعضِ المناطقِ ، بينما تتجاهلُ صرخاتِ الاستغاثةِ في مناطقِ أخرى وتتجاهل معاناةُ شعوبٍ بأكملها .

ولكنْ ، مهما حاولَ المخرجونَ الغربيونَ إتقانَ أدوارهمْ ، ومهما حاولوا إخفاء فظاعةِ مسرحيتهم ، تبقى الحقيقةُ عاريةً صارخةً تفضحُ زيفهمْ وتظهرُ ازدواجيةُ معاييرهمْ ، فشعوبُ العالمِ لمْ تعدْ غافلةً عنْ هذهِ المسرحيةِ الهزليةِ ، وبدأتْ تدركُ أنَ " حقوقَ الإنسانِ " ليستْ حكرا على الغربِ ، وأنَ العدالةَ الحقيقيةَ لا تقاسُ بمصالحِ الدولِ ، بلْ بمعاناةِ الشعوبِ .

لقدْ حانَ الوقتُ لندركَ أنَ الغربَ ، بكلِ ما يملكهُ منْ قوةٍ ونفوذٍ ، لا يعيرُ اهتماما حقيقيا لمصائرنا أو آلامنا ، فتناقضهُ الصارخُ بينَ ما يدعيهُ منْ قيمِ الحريةِ والديمقراطيةِ ، وبينَ ممارساتهِ الاستعماريةِ والقمعيةِ ، يثبتَ جلياً أنهُ لا يمكنُ الاعتمادُ عليهِ كحليفٍ أو منقذ ، فما الفائدةُ منْ كلماتٍ جميلةٍ تطلقُ في الهواء بينما تمارسُ على أرضِ الواقعِ أبشعَ الجرائمَ ؟ ما الفائدةُ منْ خطاباتٍ رنانةٍ تتحدثُ عنْ حقوقِ الإنسانِ ، بينما تُسحقُ تلكَ الحقوقِ تحتَ نيرانِ الصواريخِ والقنابلِ ؟

لقدْ آنَ الأوانُ لأنْ نتحررَ من الوهمِ وندركُ أنَ خلاصنا مرهونٌ بإرادتنا وتضحياتنا ، فالمقاومةُ بكلِ أشكالها هيَ السبيلُ الوحيدُ لتحقيقِ الحريةِ والكرامةِ .