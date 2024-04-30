إطلاق برنامج سواسية 3 المشترك في دولة فلسطين

وطن: في ظل الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية التي تعصف في قطاع غزة وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار والتحديات الهائلة التي يفرضها الوضع الراهن في العالم وفي أنحاء فلسطين عامة،وفي إطار التزامنا المستمر بتعزيز سيادة القانون وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة لجميع الفلسطينين، يأتي قرار إطلاق برنامج سواسية ٣ المشترك كخطوة ضرورية نجدد من خلالها التزامنا الثابت بضرورة الحفاظ على سيادة القانون والوصول إلى العدالة لجميع الفلسطينين دون تمييز.

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واليونيسف، بالشراكة مع السلطة الفلسطينية، رسميًا المرحلة الثالثة من برنامج سواسية المشترك وذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للبرنامج.

وترأس هذا الاجتماع بشكل مشترك كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي القاضي محمد عبد الغني العويوي والمنسق المقيم للأمم المتحدة السيد مهند هادي. كما وشارك الاجتماع كل من معالي وزير العدل الأستاذ شرحبيل زعيم وقاضي قضاة فلسطين سماحة الشيخ الدكتور محمود الهباش، ووزير التنمية الاجتماعية السيدة سماح أبو عون، وعطوفة النائب العام السيد أكرم الخطيب. هذا بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة الشريكة المنفذة وغيرهم من الجهات المستفيدة.

ويهدف برنامج سواسية ٣ المشترك الممتد على مدار خمس سنوات إلى تعزيز المساواة في الوصول إلى العدالة لجميع الفلسطينيين، بشكل خاص للفئات المهمشة وذلك بدعم من حكومة هولندا والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، الاتحاد الأوروبي وحكومة كندا فيما تحتفظ السويد بصفة مراقب في المرحلة الحالية.

كما ويسعى برنامج سواسية ٣ المشترك إلى البناء على إنجازات المراحل السابقة بحيث يعمل على دعم سيادة القانون وتيسير الوصول إلى العدالة ضمن إطار وقائي وشامل وسريع الاستجابة.

تجدر الإشارة إلى أنه في العام ٢٠٢٣، حققنا مع الشركاء الفلسطينيون وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، تقدمًا كبيرًا وملحوظاً في مجال العدالة وحقوق الإنسان من خلال التركيز على تقديم خدمات المساعدة والتوعية القانونية المجتمعية حيث تجسّد هذا من خلال إنشاء أول حاضنة قانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غزة استثمرنا من خلالها في تدريب وتهيأة ١٥محاميًا ومحامية من قطاع غزة على البدء في عملهم المهني حيث نجح هؤلاء في تقديم مساعدة واستشارة مجانية لأكثر من ٧٠ قضية للفئات المهمشة في المجتمع.

علاوة على ذلك، لعب برنامج سواسية ٢ دورًا محوريًا في توفير الاستشارات والتمثيل القانوني لأكثر من ١١ ألف فلسطيني أكثرهم من الفئات المهمشة بما فيهم ٧٥% منهم من النساء، و٦% من الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلات على نظام إدارة القضايا الإلكتروني "ميزان ٢"، أدت إلى تحسين الوصول إلى خدمات المحكمة الإلكترونية بشكل كبير.

هذا وتم في نهاية الاجتماع إقرار خطة عمل برنامج سواسية ٣ المشترك للعام ٢٠٢٤ من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية فيما تم الإتفاق بالإجماع على ضرورة حشد الدعم لاستكمال تمويل البرنامج وعقد لقاء في وقت لاحق خلال العام للعمل على تقييم الواقع الذي فرضته الحرب على قطاع غزة بشكل خاص وإمكانية تطوير تدخلات منسجمة مع الاحتياجات اللازمة لمعالجة آثار الحرب.