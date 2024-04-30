رجل الاعمال عامر أيوب يتبرع بقطعة أرض لإنشاء مقر لجمعية خالد الخيرية وغنام تشيد بعطائه

وطن: سلمت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام ورجل الأعمال عامر أيوب سند تسجيل- طابو- لقطعة ارض مساحتها دونم في منطقة "سردا" لإدارة جمعية خالد الخيرية للإعاقة الشديدة، كان قد تبرع بها رجل الاعمال أيوب وزوجته لصالح إقامة مقر دائم للجمعية.

وتم تسليم سند التسجيل الرسمي خلال لقاء عقد في مقر المحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور رئيسة مجلس ادارة الجمعية ليالي الدغمة وأعضاء مجلس ادارتها ، ديمة عرسان وناجح القاضي، وزوجة رجل الاعمال عامر أيوب.

وقد شكرت المحافظ غنام رجل الاعمال أيوب وزوجته على هذه المساندة والتبرع السخي خاصة انه قدم قطعة الأرض في منطقة حيوية وخيًر إدارة الجمعية بين أكثر من موقع، مشيرة إلى أن العطاء سعادة وهو سعيد بالخير الذي قدمه لمساندة هذه الفئة المهمة من أبناء شعبنا.

وعبرت غنام عن فخرها برجل الاعمال أيوب وشراكته الدائمة مع المحافظة في رسم البسمة على وجوه الكثيرين من مفتقديها، مشيرة الى أن أيوب هو أحد رجال الخير الذين لهم العديد من وقفات العطاء والبصمات المتميزة في مساندة مؤسستنا وأبناء شعبنا، داعية أصحاب الايادي البيضاء لمساندة الجمعية.

من جانبه أكد رجل الاعمال أيوب أنه مهما قدم لشعبنا سيبقى مقصراً، وأنه سيواصل دعمه ووقوفه الى جانب الجمعية حتى يرى المقر النور، مشيراً إلى أن ذوي الإعاقة هم جزء من أبناء الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبهم، واجب وطني واخلاقي.

بدورها توجهت الدغمة بالشكر وعميق الامتنان بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية والأهالي للمحافظ غنام على تنسيقها للجهود، ولما قام به رجل الاعمال عامر أيوب من توفير قطعة الأرض في أفضل مناطق رام الله لتكون المقر الدائم للجمعية، مشيرة إلى أن إدارة الجمعية ستعمل بكل جد لوضع حجر الأساس قريباً واتمام البناء، وتأثيثه ليقدم أفضل خدمات التأهيل الشامل والعلاج والترفيه لذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.