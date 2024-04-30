الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبلدية أريحا تؤكدان شراكتهما لدعم إدارة مياه الصرف الصحي في مدينة أريحا

وطن: قامت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، آمي توهيل-ستول، اليوم بمرافقة رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر في زيارة المنزل العاشر الذي سيتم ربطه بخطوط شبكة الصرف الصحي من خلال مشروع مياه الصرف الصحي في مدينة أريحا المدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت الوكالة في بيان وصل لوطن نسخة عنه "اليوم، ترتبط منازل ما يقل عن ثلث سكان مدينة أريحا فقط بنظام تصريف مياه الصرف الصحي الذي تديره البلدية. وتشكل أنظمة إدارة مياه الصرف الصحي المنزلي ضعيفة الصيانة، بما في ذلك الحفر الامتصاصية المسرِّبة وخزانات الصرف الصحي الفائضة، خطراً يهدد جودة مصادر المياه الجوفية. سيعمل مشروع مياه الصرف الصحي لمدينة أريحا على توسعة نظام مياه الصرف الصحي ليصل الى 2,200 منزلاً إضافيا مما يزيد عن ضعف عدد المنازل المتصلة بالشبكة حالياً، كما يساعد محطة معالجة المياه العادمة على العمل بكامل طاقتها."

وتابعت "لا تقتصر هذه التحسينات على حماية مصادر المياه الجوفية فقط، ولكن يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أيضاً كمصدر أكثر استدامة لري المحاصيل الزراعية وخفض التكلفة والاستخدام المفرط لمصادر المياه المحلية المحدودة. ولدعم التنمية الزراعية والاقتصادية المحلية، سيوفر المشروع 600,000 متراً مكعباً من المياه المعالجة المتكيفة مع المناخ لتكون متاحة لبيعها للمزارعين سنوياً.

"هذا المشروع هو ثمرة شراكة طويلة الأمد بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبلدية أريحا" ، قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية آمي توهيل-ستول خلال اجتماعها مع رئيس بلدية أريحا السيد عبد الكريم سدر، "عندما تحدثنا لأول مرة في شهر أيلول/سبتمبر 2022 ، أكدت على أهمية استكمال نظام تصريف مياه الصرف الصحي والفوائد الأوسع التي ستعود على مجتمعكم. فهذا المشروع، الذي تمت إحالته العام الماضي، هو شهادة على التزامنا بدعم بلدية أريحا في توسيع وتحسين خدماتها، وتعزيز جدواها المالية واستدامتها بشكل عام".

واضافت "يعزز هذا المشروع إدارة الموارد المستدامة في مدينة أريحا. ومن شأن النظام الكهروضوئي الجديد الذي سيتم تركيبه في محطة معالجة مياه الصرف الصحي أن يقلل من التكاليف التشغيلية بنسبة 30 في المائة على الأقل، كما أن تحصيل الرسوم من التوصيلات المنزلية الجديدة وبيع المياه المعالجة للمزارعين سيساعد خدمات الصرف الصحي في أريحا على الاعتماد على نفسها مالياً."

وقال رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر: "يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية لمدينة أريحا ذات الطابع السياحي الزراعي. ومما يزيد من أهمية هذا المشروع، بالإضافة إلى أثره البيئي، توفير البنية التحتية للمشاريع السياحة وزيادة كميات المياه المتاحة للمزارعين، وإسهامه في تحسين حياة المواطنين. فالشكر موصول لمديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على تفهمها لاحتياجات المدينة وعملها الدؤوب لجعل هذا المشروع واقعاً فعلياً".

تلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتحسين الخدمات المجتمعية وتعزيز أهداف التنمية طويلة الأمد للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مع استمرارها في تلبية الاحتياجات الإنسانية القائمة في غزة.