اكتتاب مشروع eTukTuk يُطلق لعبة للهواتف المحمولة على متجري جوجل بلاي وApp Store

أطلق مشروع حلول النقل المستدامة المدعوم بالذكاء الصنعيّ إي توك توك (eTukTuk-TUK) مؤخراً أولى ألعابه: كريزي توك توك تاكسي (Crazy Tuk Tuk Taxi)، ليَفِي بما وعد به كجزءٍ من خارطة الطريق الخاصّة به خلال فترة اكتتاب عملته.

ووفق ما جاء في الإعلان على الموقع الرسميّ للمشروع eTukTuk.io والذي نُشرعلى منصة X، فقد تم طرح اللعبة بدايةً على متجر جوجل بلاي (Google Play).



https://twitter.com/eTukTukio/status/1780986977019674934?ref_src=twsrc%5Etfw

وبعد فترةٍ وجيزة، تم الإعلان عن إطلاق اللعبة أيضاً على متجر App Store؛ وهكذا أصبح بمقدور مستخدمي الهواتف العاملة بنظامي التشغيل iOS وأندرويد الاستمتاع باللعبة التي تسمح للمستخدمين بالانطلاق في رحلةٍ مثيرةٍ عبر شوارع سريلانكا المزدحمة داخل مركبة أجرة من نوع التوك توك كسائقين، حيث يمكنهم إكمال المهامّ وكسب المكافآت وحتى التنافس على بطولة السباقات.



يُذكر أنه يمكن تحميل اللعبة وتشغيلها مجاناً، وقد تمّ تحميلها حتى الآن أكثر من 100 مرةٍ، لذا فإن كلَّ من سيلعبها الآن سيكون من أوائل داعمي المشروع.

ما هو مشروع الكريبتو eTukTuk؟

يُعَد eTukTuk أحد أبرز مشاريع الكريبتو القائمة على الذكاء الصنعيّ، ويهدف إلى توفير حلٍّ مستدامٍ لمشكلة المواصلات، ويتمثل هذا الحل بإنتاج وبيع مركبات توك توك كهربائيةٍ، بدايةً في الدول النامية ثمَّ وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.



ويهدف المشروع إلى ريادة ثورة الذكاء الصنعيّ في المجال البيئي من خلال الجمع بين المركبات الكهربائية وتقنيات الذكاء الصنعيّ والبلوكتشين، ويتمثّل أحد أوجه الاستفادة طويلة المدى من هذا المشروع بتقليل التلوث البيئي والحدّ من البصمة الكربونية لمستخدميه، كما يتيح المشروع أيضاً لهم رهن ممتلكاتهم من عملته TUK والاستمتاع بكسب عائد منها.



وبالنسبة لرحلة المشروع، فما يزال eTukTuk في مرحلة الاكتتاب الذي تجاوزت حصيلته 3.1 مليون دولار حتى الآن، مع الإشارة إلى أن سعر عملة TUK يبلغ حالياً 0.0305$، ويمكن شراؤها بالفيزا والماستر كارد، أو باستخدام عملات إيثيريوم (ETH) أو بينانس (BNB) أو تيثر (USDT).



أما فيما يخصّ لعبة Crazy Tuk Tuk Taxi، فهي لعبةٌ من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E) مستوحاةٌ من مركبة eTukTuk التي يقوم عليها المشروع. وكما ذكرنا سابقاً، يمكن للاعبين نيل مكافآت مقابل التجوّل في أنحاء المدينة وتوصيل الركاب إلى وُجهاتهم. وكلما كانت سرعة القيادة أكبر، يمكنهم كسب مكافآتٍ أكثر، وصولاً إلى تحديث تاكسي التوك توك الكهربائي الخاص بهم والوصول إلى مدنٍ جديدة ومزايا أخرى.

شبكة وتكنولوجيا eTukTuk

يستخدم مشروع eTukTuk تقنية الذكاء الصنعيّ لرفع كفاءته، وستُستخدم عملته TUK لدعم تطوير مشروع الكريبتو القائم على الذكاء الصنعيّ، كما ستعمل على تحسين المسارات التي تتبعها المركبات، وبالتالي تقليل التكدّس المروريّ واستهلاك الوقود، ما يجعلها -بالفعل- وسيلة نقلٍ مستدامة.

كما ستدعم عملة TUK أيضاً نقل الأفراد بطريقةٍ صديقةٍ للبيئة، وبالتالي يمكن اعتبارُ اكتتابها جزءاً من جهود المشروع لتحقيق أهدافه النهائية في الحفاظ على البيئة، كما يتميز المشروع أيضاً ببنيةٍ تحتيةٍ ذكيةٍ لتسهيل تطوير المبادرات الخضراء القائمة حالياً من خلال تقنية البلوكتشين المدعومة بالذكاء الصنعيّ.



علاوةً على ذلك، يمكن للذكاء الصنعيّ أيضاً إطالة عمر مركبة eTukTuk من خلال التدخلات المجدولة والصيانة الدورية المُسبقة. وفيما يتعلق بعملة TUK، فسيتم استخدامها كوسيلةٍ للدفع والرهن وتوزيع العوائد. وفي العام الماضي، أطلق مشروع eTukTuk آلية الشراء والرهن، والتي تسمَحُ للمستخدمين برهن عملاتهم المشتراة فورَ شرائِها.



وبما أن عوائد الرهن تتناسب مع مدته، فالمشاركون الأوائل سيحظَون بفرصة الحصول على عوائد أعلى؛ وهكذا، فكلما كان انضمام المستثمر إلى الاكتتاب أبكرَ، كلما كانت نسبة عوائده أعلى.



يُذكر إشادة خبراء الكريبتو على منصة يوتيوب بالمشروع، ومنهم خبراء موقع Cryptonews، حيث يعتقد هؤلاء أنه يمكن المساعدة بإحداثِ ثورةٍ في المواصلات العامة مستقبلاً، لذا فإن الوقت الحالي يُعَد أنسب وقتٍ للانضمام وشراء العملة ورهنها، إذ يحتاج المشروع إلى دعم المستخدمين حالياً أكثرَ من أيّ وقتٍ آخر.



من ناحيةٍ أخرى، تحدّث موقع كوينتيليغراف (Cointelegraph) عن اكتتاب eTukTuk عندما أعلن عن شراكته مع مجموعة The Capital Maharaja Group عام 2023.



أخيراً، يمكن للمستثمرين المهتمين متابعة المشروع على منصات التواصل الاجتماعي، كمنصات X وتيليجرام وإنستجرام وديسكورد ويوتيوب لتلقي تحديثاتٍ منتظمةٍ حول آخر تطوّراته، وهو أمرٌ مفيدٌ بشكلٍ خاصٍ لمستخدمي هواتف الآيفون المهتمين بلعبة Crazy Tuk Tuk Taxi.



>>> لشراء عملة TUK اضغط هنا <<<