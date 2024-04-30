الطرح الأوّلي لعملة الواقع الافتراضيّ الجديدة والجديرة بالاهتمام 5th Scape يجمع 5.5 مليون دولار

عاود قطاع ألعاب الواقع الافتراضي (VR) تصدّر المشهد، ونجَحَ مشروع ميتافيرس الواقع الافتراضيّ الجديد 5th Scape (وعملته 5SCAPE) المبنيّ على بلوكتشين إيثيريوم بجمع أكثرَ من 5.5 مليون دولار خلال الطرح الأوليّ (ICO) لعملته وسط تزاحم المستثمرين لشرائها قبل إطلاقها رسمياً.

مشروع 5th Scape يتأهّب لإطلاق عالم ألعاب واقع افتراضيّ غامر

تسعى منصة الألعاب الافتراضية 5th Scape إلى تغيير تجربتنا الخاصة بالألعاب الترفيهية والعالم الافتراضيّ (الميتافيرس)، كما توفر بوابةً لعالم الألعاب ثلاثية الأبعاد (3D) شديدة الواقعية والمُفعمَة بالحياة عبر استخدام رسومياتٍ متطوّرة إلى جانب التتبُّع الدقيق للحركة وتوفير تجربة لعب غامرة لكامل الجسد؛ كما تأخذ مجموعة ألعاب 5th Scape اللاعبين إلى حلباتٍ افتراضيةٍ مذهلةٍ مثل لعبة فنون القتال المختلطة (MMA) المثيرة للحماس Cage Conquest ولعبة حروب العصور الوسطى Epic Arena، فضلاً عن ألعاب رياضيةٍ حماسيةٍ شبه واقعيةٍ ككرة القدم والكريكت.

ولا تقتصر ميزات منصّة 5th Scape على الألعاب فقط، بل توفر أيضاً مركزاً لاستخدام أفضل عدة رأس للواقع الافتراضي وكراسي ألعاب يمكنها تتبع أدق الحركات، ما يوفر للاعبين تجربة لعب غامرةً ضمن بيئات 5th Scape الافتراضية. على سبيل المثال، يمكن للاعبين الشعور بأدق الحركات لدى قيامهم بشد القوس على الوتر في لعبة Archery Master المتطوّرة، كما يمكنهم تجنّب نيران العدو في لعبة Thrust Hunter سريعة الوتيرة لدى قيادة طيارة باستخدام أدوات التحكم الخاصّة بـ 5th Scape والقادرة على تتبع الحركات بدقةٍ كبيرة.



ويسعى المطوّرون -في نهاية المطاف- إلى جعل العالم الافتراضي يبدو واقعياً بشكلٍ غير مسبوق.



استخدام عملة SCAPE5 في النظام التقنيّ الافتراضي للمشروع

تلعب عملة 5SCAPE دوراً حاسماً في هذا النظام التقني الخاص بالواقع الافتراضيّ، وتم تصميم هذه العملة -المتوافقة مع معيار ERC-20- لتوفير مجموعة تجاربَ رائعةٍ وخلق مجتمع متفاعلٍ؛ كما تتيح الوصول إلى عوالم 5th Scape الافتراضية، حيث يمكن لمالكيها استخدام مكتبة ألعاب واقع افتراضيّ مجاناً.

إضافةً لهذه الميزات، تنص الورقة البيضاء للمشروع على أن مالكي عملة 5SCAPE يمكنهم التمتّع بمحتوى تعليميّ وأفلام ورسوم متحرّكةٍ ضمن منصة الترفيه الخاصّة بالمشروع.

سيتم إجراء كافة المعاملات ضمن النظام التقنيّ للمشروع باستخدام عملة 5SCAPE، بدءاً بشراء الألعاب ومروراً بالوصول للمحتوى الممتاز واقتناء أحدث عتاد الواقع الافتراضيّ، ما يعزّز أهمية هذه العملة الوظيفية.



ومن المثير للاهتمام أن هذه العملة تُستخدَم أيضاً لمكافأة المطوّرين على تطوير وإدراج تجارب الواقع الافتراضي في المنصة، حيث سيتم منحهم نسبة 70% من إيرادات الاشتراك في ألعابهم على هيئة عملة 5SCAPE، ما يُسهم بتحسين دورة الابتكار ضمن النظام التقنيّ للمشروع.

وبالنظر لتخصيص 80% من المعروض الإجماليّ لهذه العملة لصالح مستثمري الاكتتاب ورصد النسبة المتبقية لخزينة المشروع وتوفير السيولة في منصّات التداول، يولي فريق 5th Scape الأولوية لكلٍّ من نموّ المجتمع وتطوير المشروع.



فرصة الاستثمار المبكّر في الطرح الأوليّ متعدّد المراحل لعملة 5SCAPE

يواصل الطرح الأوليّ لعملة 5SCAPE زخمَه الصاعد وجذب اهتمام المستثمرين، ما يعكس حماسهم حول هذا المشروع الواعد.

ويوشك هذا الطرح الأوليّ المكوّن من عدة مراحل على إتمام المرحلة الخامسة منه بعد جمعه أكثر من 5.6 مليون دولار من هدفه التمويليّ؛ ويوفر هذا الطرح الأولي للمستثمرين فرصة الاستثمار المبكر في المشروع قبل إدراج عملة 5SCAPE في منصات التداول. ويمكنكم شراء هذه العملة الآن بسعر 0.00327$، لكنّ هذا السعر سيرتفع بنسبة 14% ليصل إلى 0.00376$ في المرحلة التالية في حال واصلَ هذا الاكتتاب نجاحاته.

وفورَ إتمام مرحلة الطرح الأوليّ لهذه العملة، يتطلع فريق 5th Scape لإدراجها في منصات التداول اللامركزية (DEX) -وربّما المركزية (CEX) أيضاً- ويُرجَّحُ أن توفر عمليات الإدراج هذه السيولة للمشروع إلى جانب جذب اهتمام المزيد من المستثمرين؛ ومن المتوقّع أن تبلغ القيمة السوقية لهذه العملة 15 مليون دولار لدى إدراجها.



أخيراً، من المرجَّح أن ينمو قطاع ألعاب الواقع الافتراضيّ بشكلٍ لافتٍ خلال السنوات القادمة، ما قد يعود بالفائدة على اكتتاب عملة 5SCAPE.



>>> لزيارة اكتتاب عملة 5SCAPE اضغط هنا <<<