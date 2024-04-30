اكتتاب عملة الميم WienerAI يجمع أكثر من 300,000$ في أسبوعه الأول إثر اندفاع المستثمرين لشراء عملة ميم الذكاء الاصطناعي المستوحاة من النقانق والكلاب

يجذب اكتتاب عملة ميم جديدةٍ في القطاع انتباه الكثيرين بعد جمعه 300,000$ في أسبوعه الأول رغم مرور سوق الكريبتو بأكبر تراجعاته لعام 2024؛ فسرعان ما انجذبَ المستثمرون إلى مفهوم WienerAI المبتكر لاعتقادهم بإمكانية ارتفاعه 10 أضعافٍ نظراً لتميّزه في سوق عملات الميم المزدحمة.

يجمع مشروع WienerAI (وعملته WAI) أحدث صيحتين في قطاع الكريبتو وهما: تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وعملات الميم، حيث تجمع شخصية العملة بين كلب ونقانق وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر فرص رهنٍ مربحةً وبياناتٍ اقتصاديةً استثنائيةً للعملة وخارطة طريقٍ طويلة المدى، ما يمهّد الطريق أمام WienerAI لحملة جمع تمويلٍ وإطلاقٍ مميّزين.

اكتتاب عملة WienerAI يصدم المستثمرين بجمعه السريع لأكثر من 300,000$

فاجأ مشروع عملة الميم WienerAI -الذي تم إطلاقه حديثاً- المستثمرين بجمعه 300,000$ خلال بضعة أيام، في وقتٍ تشهد فيه بقية السوق انخفاضاً هائلاً.



وتُعتبر WienerAI أول عملة ميم ذات صلةٍ بالنقانق والكلاب وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يضفي تنوّعاً مثيراً في السوق المكتظة بالعملات المستوحاة من الكلاب التي لا تتمتّع بأيّ نوع من الابتكار، إلا أن عملة WAI تختلف عن سواها، إذ يدرك المشروع أهميّة المجتمع، ويخطط للقيام بسلسلةٍ من المبادرات لزيادة المشاركة وتنمية جيش النقانق ودفعِ السوق لتبني مفهوم WienerAI.



وقد قام المشروع بتخطيط هيكل البيانات الاقتصادية لعملته بحذرٍ لضمان استدامتها، كما يمتلك خارطة طريقٍ قويةً لنموّ مُستدام. بالإضافة إلى ذلك، قد تمّ تدقيق العقد الذكي للعملة من قِبل شركة Coinsult المختصة بتوفير الأمان وراحة البال لأفضل شركات الأمان السيبرانيّ.

ما هو سرّ جاذبية هذه العملة المستوحاة من النقانق والكلاب والذكاء الاصطناعي؟

يلفت مشروع WienerAI (وعملته WAI) الأنظار في القطاع بفضل طابعه الفريد، إذ يجمع بين النقانق والكلاب وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد استحوذ WienerAI على انتباه جمهوره من خلال قصته المضحكة، فقد تم إنشاء WienerAI بالخطأ في مختبر "المهندس" -وهو عالمٌ مجنونٌ- في عام 2132، حين كان يعمل لإنشاء كلب سيبرانيّ يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، لكن بعض نقانقه وقعت في العينة أثناء تضفير الحمض النووي الاصطناعيّ، ما أدى إلى إنشاء كلب يشبه النقانق، لكنّه لا يزال أقوى كائنٍ سيبرانيّ في العالم.



وبالرغم من أنه أطول قليلاً من الكلاب العادية ويبدو مضحكاً أكثر، يهدف WienerAI إلى إنشاء عالم يكون فيه الذكاء الاصطناعيّ مرادفاً للرفقة والصُّحبة، لترويج فكرة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون صديقاً وليس مجرّدَ أداة.

البيانات الاقتصادية المستدامة للعملة على المدى الطويل مع فرص رهنٍ مربحة

تمتاز عملة WAI عن سواها بفضل بياناتها الاقتصادية المستدامة وفرص الرهن المربحة، وتتمتع بمعروض إجماليّ يبلغ 69 مليار عملةٍ، تمَّ توزيعها وفقاً للجدول التالي من أجل ضمان استدامة المشروع:

30% للبيع في الاكتتاب. 20% لمكافآت الرهن. 20% لمكافآت المجتمع. 10% للإدراج في منصات التداول المركزية واللامركزية. 20% للتسويق.

وبالإضافة إلى البيانات الاقتصادية للعملة، يقدم WienerAI عوائدَ رائعةً على رهن عملته خلال فترة الاكتتاب. ونتيجةً لذلك، جرى بالفعل رهن أكثرَ من 68% من إجمالي عملات WAI التي تم شراؤها في الاكتتاب، مقابل عائد رهنٍ سنويّ (APY) تبلغ نسبته 1,582% في وقت كتابة هذا التقرير.



يُشار هنا إلى أن النسبة الكبيرة للعملات المرهونة تعكس ثقة المستثمرين طويلة المدى خلال سعيهم لتحقيق عوائدَ خلال فترة جمع التمويل.



اكتتاب عملة WAI يوفر فرصة شرائها بأقل سعر ممكن

يُعتبر الاكتتابُ الفرصة المثالية للمستثمرين المُحتملين لشراء عملة WAI بأقلّ سعر ممكن، علماً بأن الاكتتاب يتّبع آلية زيادة السعر بشكلٍ تدريجيّ، أي أنّ سعر العملة سيرتفع مع كلِّ مرحلةٍ منه.



ويبلغ سعر عملة WAI في الاكتتاب حالياً 0.000701$، إلا أن هذا السعر سيرتفع في المراحل القادمة، وبالتالي سيحصل من قام بشراء WAI في وقتٍ مبكّر بسعر منخفض على عوائد أعلى عند إطلاق المشروع.



بشكلٍ عام، يضيف مشروع WienerAI آفاقاً ممتعةً إلى عالم عملات الميم، مع تقديم الاستدامة ومكافآت رهنٍ مربحةٍ، كما يتفرّد عن منافسيه في السوق بفضل مفهومه المميز، فضلاً عن توظيفه لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنه من توفير استخداماتٍ طويلة المدى.



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