Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024

وطن: أفصحت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024 وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين. وجاء ذلك في بيان الإفصاح المالي للشركة، بحيث استطاعت أن تحافظ على أداء إيجابي، حيث وصلت قيمة الإيرادات 26.6 مليون دولار امريكي، كما بلغت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) ما يزيد عن 10 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي، وتأتي هذه النتائج متأثرة بالأوضاع السياسية والميدانية الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية والحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر.

أما حول آخر التطورات التي حصلت خلال الربع الأول من العام 2024، فقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. سامر فارس: "تأتي نتائج الربع الأول لهذا العام متأثرة بالظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني ككل، والحرب الشرسة على قطاع غزة الحبيب، والتي نأمل أن تنتهي في القريب العاجل وان ينعم شعبنا بحياة طبيعية. إن Ooredoo فلسطين هي شركة وطنية تسعى لتقديم نموذج مميز عن القطاع الخاص الفلسطيني، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات المستثمرين من جهة، ومن جهة أخرى مساندة مجتمعنا والوقوف عند احتياجاته المتنوعة، لذلك عملت طواقمنا في قطاع غزة الحبيب ضمن ظروف استثنائية وغير عادية منذ ما يزيد عن ستة أشهر رغم شح الإمكانيات، لكن العزيمة والإصرار، مكنتنا من الحفاظ على قطاع غزة متصلًا بالعالم".

وأضاف د. سامر: "وجهنا ميزانيات المساهمة المجتمعية خلال شهر رمضان هذا العام لمساندة أهلنا في قطاع غزة، وتقديم الدعم اللازم لهم، وقمنا بذلك من خلال شراكات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تنوعت الأنشطة التي قمنا بها خلال الشهر الفضيل بين توزيع مساعدات غذائية ومساعدات نقدية بالإضافة إلى أنشطة مجتمعية مع الأطفال لتخفيف آلام الحرب".

وعلق د. سامر: "إن العمل في الأزمات ليس بالأمر الهين، ويتطلب جهدًا إضافيًا، ونحن في Ooredoo لا ندخر جهدًا في التعامل مع مختلف السيناريوهات المتوقعة، فالسوق الفلسطيني يعد سوقًا استثنائيًا، ويتأثر دومًا بالأوضاع السياسية، لذلك يتوجب علينا التكيف مع مختلف هذه الظروف والأحداث والمتغيرات. وبالرغم من هذه الظروف، سنمضي في طريق الاستدامة واضعين صوب أعيننا تحقيق تطلعات مستثمرينا، وإرضاء مشتركينا بتقديم أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات".