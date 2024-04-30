ورقة حقائق بمناسبة اليوم العالمي للعمال تأثير العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع العمل في فلسطين

وطن: بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول تأثير العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع العمل في فلسطين.

وتبين الورقة أن "إسرائيل"، تقوم وضمن عملية الإبادة الجماعية، بتدمير ممنهج للحياة الاقتصادية في قطاع غزة، مقدرة قيمة الخسائر في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة للشهور الأربع الأولى من العدوان، بنحو (2.3) مليار دولار.

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