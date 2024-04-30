استطلاع لوطن: 60 % يعتقدون ان الحكومة الجديدة ستكون أضعف من سابقاتها وستفشل في تنفيذ المهام المكلفة بها

وطن: رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية حول توقعات المواطنين من حكومة التكنوقراط التي جرى تشكيلها مؤخرا برئاسة محمد مصطفى.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا مفاده، "مع أداء حكومة التكنوقراط اليمين أمام الرئيس عباس، ما هي توقعاتك لأداء عملها في المرحلة المقبلة؟"

وقال 60 % من المستطلعة آراؤهم ان الحكومة ستكون أضعف من سابقاتها وستفشل في تنفيذ المهام المكلفة بها، بينما قال 26 % من المستطلعة آراؤهم إن الحكومة لن تنجح في إحداث فرق في الأوضاع وستكون شبيهة بالحكومة السابقة، في حين أعرب 14 % من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم ان الحكومة ستنجح في تنفيذ المهام المكلفة بها من قبل الرئيس كما ورد في كتاب التكليف.

وأدت الحكومة الجديدة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، في 31 اذار/مرس، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.