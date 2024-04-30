بتكلفة تجاوزت الربع مليون شيكل.. "كهرباء القدس" تستكمل تطوير خطوطها في قرية جبع

رام الله – وطن: تواصل شركة كهرباء محافظة القدس العمل على تطوير خطوط شبكاتها في مختلف مناطق الامتياز، وفي هذا السياق تعمل طواقم الشركة على تنفيذ مشروع "تنحية خطوط الضغط العالي وتحويلها إلى كابل أرضي" في قرية جبع شمال القدس المحتلة.

ويأتي تنفيذ المشروع بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي قامت بتزويد الشركة بـ "٣٠٠ متر" من كوابل الضغط العالي، من أجل السير قدمًا في مشروع تنحية الخطوط الكهربائية الهوائية القريبة من المباني في القرية.

وتم تنفيذ المشروع بطول ٩٠٠ متر، حيث تم سحب كوابل ضغط عال بطول ٢٧٠٠ متر وتركيب برج ضغط عال وإزالة الأعمدة والخطوط القديمة.

ويهدف المشروع بالأساس لإزالة الخطوط القديمة لتقليل المشاكل الكهربائية وتحسين جودة الخدمات الكهربائية في القرية.

ويأتي المشروع الذي تقد كلفته بـ 275000 شيكل، انسجامًا مع توجهات الإدارة العامة للشركة بتطوير شبكتها وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها بمختلف مناطق الامتياز.