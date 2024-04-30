لمناقشة قضايا تتعلق بقطاع العدالة وحقوق الإنسان .. الهيئة المستقلة تجتمع بوزير العدل

وطن: ناقش اليوم، وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مع وزير العدل الأستاذ شرحبيل الزعيم عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع العدالة وحقوق الإنسان في فلسطين، وذلك في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله.

وشدد وزير العدل على روح الشراكة والتعاون ما بين الهيئة المستقلة والوزارة، وانفتاح الوزارة على مؤسسات المجتمع المدني أيضاً، مشيراً إلى حاجة قطاع العدالة لتوحيد الجهود مع الأطراف ذات العلاقة وصولاً إلى إصلاح منظومة القضاء وفق برنامج الحكومة والسعي إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة.

واستعرض الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة عدداً من الملفات والقضايا التي تهم قطاع العدالة من واقع عمل الهيئة، سواءً من خلال زياراتها لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الإيواء، واستقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها، وأيضاً من خلال عضوية الهيئة في العديد من اللجنان ذات العلاقة بقطاع العدالة.

ومن القضايا التي تم نقاشها، ملف المساعدة القانونية، والقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، القرار بقانون حق الوصول للمعلومات، وقرار بقانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وحالة العديد من الموقوفين الذين يتطلب وضعهم معاملة خاصة، ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة القضايا التي تمت اثارتها.

29/4/2024