أزمة أو كفاءة الهوية: بناء هوية الأطفال من الأسر ذات الدين المختلط

كتبت الطالبة سيرين عثامنه - اشراف دكتور فلسطين نزال: أحد الأسئلة المهمة في عصرنا يتعلق بتربية الأطفال في أسرة مزدوجة الدين، وكيفية بناء هوياتهم الدينية. يتأثر فهم الأطفال للدين بالتفاعلات بين المنزل والمدرسة والمجتمع الأوسع. اذ تشكل الأسر المختلطة الأديان جزءًا من طابع المجتمع المتعدد الثقافات والأديان، وبالتالي فهي مساحات يتطور فيها الأفراد ويتفاوضون على هويات متعددة. يتضمن تكوين الهوية استيعاب الآباء لمعتقداتهم وممارستها، مما يسمح لأطفالهم باكتساب المرونة اللازمة لنشر تكيفات مختلفة مع السياقات الاجتماعية المختلفة.

النقل الديني هو ما يطلق على نقل المواقف الدينية للوالدين وبناء الهوية الدينية للأطفال. يرتبط نقل الإيمان ارتباطًا وثيقًا بـ "التنشئة الاجتماعية" التي تبدأ في وحدة عائلية وتنتقل نحو المجتمع الأوسع خلال دورة الحياة. والسؤال المثير للاهتمام هو كيف تعمل هذه الواجهة وكيف تشكل حياة الشباب في مثل هذه الأسر، والعلاقة الهيكلية المتداخلة بين الأسرة والدين. يرفض بعض الآباء اخذ او المباشرة بأي قرار يتعلق بتعاليم الدين لأطفالهم، ويعتمدون على الأسرة الممتدة لتعريف الأطفال بدياناتهم. وبالرغم من ان هذا قد يوفر التنشئة الاجتماعية لأطفالهم، نظرًا للعوامل الاجتماعية المختلفة وسيولة الهوية، كما ان آراء الشباب تتشكل وتتكون من خلال من حولهم وتتغير مع تقدمهم خلال مرحلة المراهقة.

تشير الأبحاث الى ان الزيجات المختلطة تميل إلى إضعاف انتقال الدين إلى الجيل التالي وتتسبب في "تخفيف" أو "خسارة حتمية" للهويات العرقية. غالبًا ما يفترض أن انتقال الأجيال يعني ضمناً "التخفيف" العرقي و"الخسارة" الثقافية. وفي هذا الصدد، تشير العديد من الدراسات إلى أن الدين يميل إلى الضياع نتيجة للزواج بين أتباع الديانات المختلفة لان الأطفال تبني هويتهم باستخدام المواد المقدمة لهم، حتى تلك المتناقضة منها. ومع ذلك، تؤكد دراسات أخرى على مفهوم "الكفاءة الثقافية المتعددة" لتسليط الضوء على أن هؤلاء الشباب يتعلمون كيفية التصرف والخطابات التي يجب نشرها في بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة. يتم اكتساب هذه الكفاءات المحددة متعددة الثقافات من خلال التفاعل مع المجالات الاجتماعية المختلفة في حياتهم.

كثيراً ما يحاول هؤلاء الأبناء التوفيق بين استقطاب الهويات حيث لا يكون القطبان هما الديانتان بل وجهتا نظر عالميتان متعارضتان، مثلا القيم الغربية ضد التطرف الإسلامي. ويمكنهم أن يفعلوا ذلك من خلال الابتعاد عن الهويات الدينية السابقة لوالديهم ورفض تعريف أنفسهم كأشخاص متدينين. في النسل الذي يعرّف نفسه على أنه غير متدين، هناك تركيز أكبر على الهوية العرقية، والتي يتم التعبير عنها على أنها جزء من عالمين. هؤلاء النسل، بهذا المعنى، أعضاء جدد مما يدعى "ثوره روحانيه" وجزء من جيل الباحثين الذي يتجه نحو "روحانية أكثر انعكاسية". إنهم قادرون على إعادة تركيب الجوانب المختلفة لهوياتهم الخاصة، ويطالبون بها كجزء من الكفاءة العالمية الجديدة للعيش في مجتمعات تعددية حديثة حيث يساهمون بنشاط في إعادة تشكيل مفهوم الانتماء نفسه. يزعمون أنهم أحرار في الجمع بين عناصر الهوية المختلفة المأخوذة من خلفيات آبائهم في نظام رمزي جديد يفلت من التوقعات الاجتماعية والرؤى المعيارية للهويه الدينية.

كما وانه على الرغم من التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، فإن الأطفال من الأسر ذات الأديان المختلطة لديهم الفرصة لتطوير المرونة والتعاطف والقبول من خلال تجاربهم المتنوعة. ومن خلال احتضان تراثهم الفريد والاحتفال بثراء التنوع الثقافي، يستطيع هؤلاء الأطفال تنمية شعور قوي بالهوية يتجاوز التسميات الدينية. إن تشجيع الفضول والتأمل الذاتي والانفتاح يمكن أن يمكّنهم من التنقل بين تعقيدات الإيمان والهوية بثقة ونعمة.

إن تكوين الهوية لدى الأطفال من عائلات مختلطة الأديان هو رحلة متعددة الأوجه تتشكل بتأثيرات داخلية وخارجية. وفي نهاية هذا المقال لا بد لنا من تقديم بعض الارشادات للأسر مختلطة الاديان للتعامل مع اطفالهم من خلال تعزيز التواصل المفتوح والاحترام المتبادل وروح الاستكشاف، يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية دعم أطفالهم في احتضان أطفالهم.