مؤسسة ياسر عرفات تقرر منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز لغزة صموداً ودعماً وإغاثة

وطن: قررت مؤسسة ياسر عرفات منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز لهذا العام إلى غزة: صموداً ودعماً وإغاثة، وستقوم لجنة الجائزة بتحديد آلية تنفيذ ذلك، وسيتم الإعلان عن التفاصيل والمستجدات بهذا الخصوص في وقتٍ لاحق.

وقالت المؤسسة في بيان وصل للوطن نسخة عنه "مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا على مختلف الجبهات وخاصة في قطاع غزة، وبناء على توصية لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز، فقد قرر مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وبشكل استثنائي لهذا العام عدم العمل بالإجراءات الاعتيادية للإعلان عن الجائزة".

وتابعت مؤسسة ياسر عرفات انها توجه جُل عملها للجهد الوطني الهادف لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، وممارسة شعبنا لحقه الثابت بإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.