أكاديميون أمريكيون ينتقدون تغطية "نيويورك تايمز" لمزاعم "الاعتداءات الجنسية" في 7 أكتوبر

وطن: دعا أكثر من 50 أكاديميا في كليات الإعلام بالجامعات الأمريكية، صحيفة "نيويورك تايمز" إلى إعادة النظر فيما نشرته من أنباء تزعم قيام عناصر حركة حماس "باعتداء جنسي" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن أكثر من 50 أستاذاً يعملون في مؤسسات التعليم العالي المشهورة في مجال الإعلام، مثل جامعات نيويورك وبنسلفانيا وإيموري وتكساس، أرسلوا رسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز.

وفي الرسالة، طلب الأكاديميون من الصحيفة "تعيين مجموعة من خبراء الصحافة على الفور لإجراء مراجعة مفصلة ومستقلة تماما للتقارير والمنشورات لتحديد ما إذا كانت الاعتداءات الجنسية المزعومة في 7 أكتوبر قد حدثت بالفعل".

وشدّدت الرسالة على ضرورة أن تكون "المؤسسات الإخبارية مستعدة لأن تكون أعمالها عرضة للنقد".

واعتبر الأكاديميون بأنه "من غير المعتاد" عدم إعلان صحيفة نيويورك تايمز بأنها نشرت أخبارا مضللة وأخبارا تتعارض من حيث الفحوى بأخبار نشرتها في وقت سابق.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، نشرت نيويورك تايمز خبرا ادعت فيه بأنّ "أعضاء من حركة حماس اعتدوا جنسيا على نساء إسرائيليات" بتاريخ 7 أكتوبر. وبعد 3 أشهر من التاريخ المذكور نشرت صورا ومشاهد تتناقض مع ما ادعته سابقا، إلا أنها لم تصدر أي تصحيح.