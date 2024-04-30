وزارة المالية تبحث سبل التعاون مع ائتلاف أمان

وطن: استقبل وزير المالية الجديد عمر البيطار ، اليوم الإثنين ، وفداً من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- امان لنقاش سبل التعاون بين الطرفين ، وذلك في إطار تطوير الشراكة بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني .

واتفق الطرفان على آليات العمل المشتركة في المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية في إدارة المال العام وكذلك الانفتاح على المجتمع المدني الفلسطيني وتعزيز التواصل مع الجمهور المحلي .

وأشاد الوزير عمر البيطار بجهود ائتلاف امان، مؤكدا على ان الحكومة الفلسطينية ومنذ تشكيلها بدأت بتطوير اجراءات النظام المالي العام، واتخذت جملة من القرارات والإجراءات المالية والإدارية الإصلاحية لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة القطاعات .