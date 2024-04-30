جنود الاحتلال يعدمون الشاب حسن ربحي منسية من الخليل .. ألقوا به من سطح بناية بعد اعتقاله والتنكيل به

رام الله - وطن: استُشهد الشاب حسن ربحي منسية، فجر اليوم الثلاثاء؛ بعد مطاردته من قِبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله ثم اعتقاله والاعتداء عليه.

وحسب والد الشهيد ربحي منسية، فقد اعترض جنود الاحتلال مركبة كان تقل نجله حسن مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع بالظاهرية، وتمت مطاردته داخل إحدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ألقته من على سطح البناية التي كان متواجدًا فيها، ما تسبب بارتقائه شهيدًا.

