"حماس" لفصائل المقاومة: وفدنا سيغادر القاهرة لاستكمال مشاورات الورقة المقدمة

وطن: أبلغت قيادة حركة حماس، الاثنين، فصائل المقاومة، في رسالة بشأن مفاوضات القاهرة، أنّ وفدها توجّه إلى القاهرة، وأجرى مشاورات واستفسارات بشأن عدّة قضايا في العرض الأخير الذي قُدّم إلى الحركة.

وأوضحت الحركة أنّ الوفد استمع إلى توضيحات وملاحظات، من الوسطاء المصريين والقطريين، بشأن تفاصيل الورقة الأخيرة، وأنّه سيغادر القاهرة من أجل استكمال المشاورات بعد الاستيضاح والاستفسار عن الورقة المقدَّمة مؤخَّراً.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام مصرية بأنّ وفد حماس يغادر القاهرة ليعود مجدداً برد مكتوب على مقترح وقف إطلاق النار في غزّة.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إحسان عطايا، إنّ "المقترح المقدم إلى المقاومة في المفاوضات ليس سخياً، كما يقول الأميركي، الذي يحاول خداع العالم"، موضحاً أنّ "بنود الورقة الجديدة لم تتغير بنسبة تزيد على 90% عن الأوراق السابقة"، بينما استبعد التوصل إلى اتفاق.

وقبل أيام، أكّد قيادي في المقاومة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي اضطُرّ إلى إجراء بعض التغييرات في مقترحه الأخير، الذي قدّمه إلى الوسطاء قبل فترة.

وأوضح القيادي أنّ هذه التعديلات تمّت بعد أن وصل الاحتلال إلى قناعة بأنّ رفض حماس وسائر فصائل المقاومة لمقترحه الأخير هو "مطلق وحاسم".

ولفت القيادي إلى أنّ المقترح الإسرائيلي المقدَّم في المفاوضات لا يعكس تحولاً جوهرياً في الموقف، ولا يعطي إجابات واضحة بشأن موضوع الانسحاب ووقف إطلاق النار الشامل.

وقال القيادي إنّ حركة حماس "لا تزال تدرس المقترح، لكن لا توجد توقعات كبيرة بشأن قبوله، إلا إذا جرت تعديلات جوهرية فيه".

المصدر: "الميادين"