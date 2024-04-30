مواجهات مع الاحتلال في جلبون وفقوعة شمال شرق جنين

وطن: اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في قريتي جلبون وفقوعة، شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون ابراهيم أبو الرب إن قوات الاحتلال هددت بتصعيد عدوانها على القرية وبمنع المواطنين والمركبات والجرارات الزراعية من الوصول إلى الأراضي الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، مشيرا إلى أن الأهالي يملكون ما يقارب من خمسة آلاف دونم زراعي بمحاذاة الجدار المقام على أراضي القرية .

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات، كذلك اقتحمت بلدة يعبد وكثفت من تواجدها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين .