زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: حلم الأطفال والفتيات والفتيان الوحيد اليوم انتهاء العدوان والعودة لبيوتهم وألعابهم

ليلة أمس بكت الطفلة الصغيرة ذات التسع سنوات بمرارة، وقالت لنا "زهقت من هذه الحرب، إيمتى بدها تخلص!". حاول كلُّ من في المنزل العمل على تهدئتها ومساعدتها في إنهاء موجة ألمها وغضبها من كُلّ ما حولها دون جدوى. بكيت لبكائها، وحاولت أن أساعدها بالكلام الهادئ، وأخبرتها أنّ هذه الحرب ستنتهي حتمًا، وأننا ما زلنا بخير، فردّت عليّ بوجع "بس هيك طوّلت الحرب كتير، خلصت السنة وما رحنا على المدرسة، ويمكن ما يضل بيتنا ويتهدّم زي بيوت ناس كثير".

أكملت حديثها من بين الدموع: "شفت على التلفزيون كيف البنت كانت تصرّخ لأنها ضاعت وما إلها حدا ولا بيت، أنا ما بدّي أصير هيك. بدّي أرجع مع بابا وماما وإخواتي على بيتنا". حرقة دموعها أوجعتني وشعرت بثقلٍ في داخلي، ولم أعرف كيف أواسيها أكثر، ثم فكّرت وأقنعتها أن نلعب الورق سويًا مع جدّتها ولكن المهم أن تفوز في اللعبة، ابتسمت قليلا واستجابت لنا، ولعبنا لوقتٍ متأخر بالفعل حتى فازت علينا ودبّ النُعاس في عيونها.

أمّا الطفلة الأصغر ذات الثلاث سنوات، فمعظم كلامها معنا يتمحور حول مسألةٍ واحدة وهي "بس تخلص الحرب ونروح على بيتنا بدي ألبس فستاني الزهري، وأروح عند دار سيدي بسيارة بابا"، و" بس تخلص الحرب بدنا نروح كلنا على هداك اللي بنقعد فيه وبناكل وبييجي عمّو يجيب لنا السندويش والكولا". طبعًا هي لا تعرف أنه لم يعد هناك أيّ سيارة لبابا لأنّ دبابة الجيش الصهيوني أثناء الهجوم البرّي حطّمتها وهرستها كليًا.

أمّا معظم أحاديث الطفلة وهي تلعب مع أختها أو مع أطفال قريبة والدتها التي تأتي أحيانًا لزيارتها حين تسنح الفرصة، فتدور حول تفاصيل حياتنا في ظلّ هذا العدوان والحلم بانتهائه. مثلا أثناء لعبة الطبخ تقول "يلّا تعالوا نولّع الحطب عشان نسلق المعكرونة"، ثم تستدرك "آه هو فش معكرونة، بدكوا نطبخ رز؟"، وفي لعبة بيت بيوت تقول لهم " يلّا نعبّي مي عشان البرميل فاضي"، و"بدنا نسخّن المية على الحطب عشان احمّمكوا"، وتختم "استنّوا ما تروّحوا في قصف، هلّق بتروح الطيُارة، بس ما تخافوا هذه طيّارة مساعدات".

غالبيّة الأطفال يحلمون بانتهاء هذا العدوان والعودة لبيوتهم، فقد ملّوا من أماكن النزوح وتعبوا من نقص أبسط احتياجاتهم التي اعتادوا عليها في تفاصيل حياتهم اليومية، وكُلّ ما يرغبون به يذكرونه في أحاديثهم اليومية، حول أحلامهم لغدٍ أو بعد غد، وكيف أنّهم حين يعودون للبيت سيأكلون الدجاج، والبيتزا، وساندويش الجبنة الساخنة والبرغر، وسيذهبون إلى الحديقة، ويلعبون الكرة في الشارع أو نادي الحي أو المدرسة. وبعضهم يذكر حلويات أعياد الميلاد لهذا أو هذه، وأنّهم سيأكلون كعكة بالشكولاتة من محلات"مزاج" أو مخبز العائلات" أو المحلًات القريبة من أحيائهم، وكيف سيستمتعون بالشوكولاتة من كُلّ الأنواع.

الفتيات الصغيرات أحلامهنّ تدور حول العودة للبيت من جهة، وشوقهنّ للمدرسة من جهة أخرى. وتدور أحاديثهنّ حول الذكريات مع صديقاتهن ومعلّماتهن، والتفكير بمن بقيت على قيد الحياة في غزّة، ومن نزحت نحو الجنوب مع عائلتها، ومن استشهدت هي، أو من منهنّ فقدت أفراد أسرتها. وتقول إحداهنّ في الثالثة عشرة من عمرها "مش متخيّلة لمّا تخلص الحرب إنّي ما أشوف صاحبتي اللّي كُنت أنا وإيّاها من صف أول نقعد بنفس المقعد، حتى لما انتقلنا على الإعدادية برضه قعدنا سوا في نفس المقعد". ونحن طبعًا لم نتمكّن من إخبارها بأنّ صديقتها تلك استشهدت ولن تراها مُطلقًا.

أمُا الفتى ابن قريبتي الذي كان يحلم بعد الثانوية العامة بدراسة الهندسة، يقول "راحت علينا والله" يردُّ عليه أخوه الأكبر بسنة "ما تزعل حبيبي كثير، شو أقول أنا اللي بعد شهر واحد من الدوام في كُلية الطب، هينا صفّينا على جنب" يرد عليهما والدهما بالقول" مش مُشكلة، كلّه بيتعوّض يابا المهم إنكم بخير، وهيّكم كسبتم خبرات جديدة، وصرتوا تعرفوا تكسّروا حطب وتولّعوه، وتنقلوا الميّة، وتشتروا من السوق كُل شيء، وهاي خبرات راح تنفعكم بحياتكم بعدين انشالله". طبعًا يُصادق الجميع على كلام الأب باعتبار أنّ هناك جانبًا إيجابيًا من هذا الواقع رغم كُلّ فجاعة الآلام والخسائر.

أمّا نحن الكبار، فتتمحور أمنياتنا حول انتهاء هذا العدوان البغيض دون المزيد من الفقد، وما نفكّر به بشكلٍ رئيسي هو كيف يمكن أن نحمي بناتنا وأبنائنا وأحفادنا من استمرار غول هذا العدوان الهمجي الشرس، وكيف سنساعدهم في بناء حياتهن وحياتهم في المستقبل.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار