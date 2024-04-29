الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة اخر بجروح خطيرة خلال معارك غزة

وطن: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في كمين ممر نتساريم وسط قطاع غزة يوم أمس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن القتيلين هما: الرقيب عيدو افيف (28 عاما)، وهو جندي في فرقة الإسناد مدرعات، والرقيب احتياط كلكادين مهيري (37 عاما)، من بيتاح تكفا، وهو جندي بلواء كرميلي.

وأشار المتحدث إلى أن الضابطين قتلا خلال معارك وسط قطاع غزة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت الأمس أنها دكّت مقراً لقيادة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.