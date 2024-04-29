زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: العدوان الصهيوني النازي مستمرٌّ بأقصى وجوهه بشاعةً وأشدّها إيلامًا

برغم انسحاب العدوّ الصهيوني بريًّا من المناطق، إلا أنّه يحرص على أن نعيش هاجسًا مخيفًا، وهو أنّ عُدوانه الهمجي لن يتوقف، بل مستمرٌ إلى أجلٍ غير معلوم، ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة الغربية أيضًا.

حيث تشهد طولكرم ومخيم نور شمس الدمار الهائل الذي خلّفه جيش الاحتلال، والفاجعة التي ابتليت بها العائلات باستشهاد 14 شابًا من خيرة أبنائها. ما يؤشّر إلى أنّ حكومة الحرب الصهيونية ماضيةٌ في مُخطّطها للقضاء على شعبنا.

أيضًا ما حدث في غزة، بعد عدّة جولاتٍ من الكرّ والفرّ والدخول إلى قلب مدينة غزة من مُنتصفها باتجاه الغرب، وإكمال تدمير مجمع الشفاء الطبي للمرة الثالثة، تصدمنا الأخبار يوميًا باكتشاف مقابر جماعية، داخل المجمّع وخلفه ومحيطه، حيث دفن جنود الاحتلال مئات الشهيدات والشهداء بصورةٍ مهينةٍ للكرامة ومُخالفة لتقاليد الشعوب والنزعة الإنسانية.

وقد تفوّق الجيش الصهيوني في همجيّته وسلوكه مع المواطنات والمواطنين على النازيّة الهتلرية، وقام بدفن الناس أحياءً بعد ربط أيديهم وأرجلهم وأعينهم. كما قُتل الناس بأسلحة محرمة دوليًا ومنها غير معروفٍ بحيث لم يتمكّن النُجاة من إيجاد جثث الضحايا، وقد قيل بناءً على شهود العيان أنّهم تبخّروا بعد قتلهم؛ فلم تكن هناك أيُّ إشارةٍ تدلّ على وجود أيّ جثةٍ في بعض البقع.

وفي محافظة شمال غزة وفي بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا، اكتشف الناس عدّة مقابرٍ جماعية مُعظم الضحايا الذين دُفنوا فيها كانوا عبارة عن أشلاء جثث، وقد تُركت جثث الكثير من الشهيدات والشهداء في الشارع تنهشها الكلاب وتتحلّل ، مما اضطرّ السكّان المتبقّين إلى تجميع عظام الضحايا ودفنهم في مقابر جماعية.

كذلك الأمر في محافظة خانيونس، فخلال الأيام السابقة اكتُشفت مقابرٌ جماعية دُفن فيها الضحايا دون تعريفٍ بأسمائهم، والكثير من الأهالي حاولوا التعرّف على جثث أقاربهم من خلال ملابسهم أو علاماتٍ مُحددة مرتبطة بالمكان والزمان.

هذا هو الواقع الذي نعيش فيه حاليًا، نتتبّع آثار ما تركه العدوان الإسرائيلي على الأحياء المختلفة، وماذا فعل الجنود في التاريخ كذا واليوم كذا؟ وكم فقدت عائلة فُلان؟ وكيف دخل الجنود البيوت؟ وكيف قتلوا وحرقوا ودمّروا؟ وكيف سرقوا ملايين الدولارات من منطقة حي الرمال؟ وقيل أنّهم سرقوا من منزل أحد الصرافين مئات الألوف من عملة الدولار والشيكل والدينار، وفي روايةٍ أخرى أنّ عشرات الملايين هي التي سُرقت ثم قصف الجيش منزل الصرّاف بعد ذلك.

تقول إحدى الزميلات "لعنة الله عليهم، فبرغم انسحابهم لسّه بيرموا قذائفهم علينا، مُصرّين يذكّرونا إنهم موجودين. والله من الظاهر إنّنا مش راح نخلص منهم".

نعم، نحن نُعاني من تبعات الغارات التي تستهدف منازلًا بين مربعات سكنية تعجّ بالناس، وأحيانًا تكون هذه المنازل فارغة بسبب نزوح سُكّانها، ممّا يبثّ الذعر والخوف في صفوف أهل الحي، وكذلك القصف المدفعي العشوائي لبعض المناطق بغضّ النظر عن نتائج هذا القصف وفيما لو أحدث أضرارًا أم لا.

فوق كلّ هذا، يشعر الشعب بخوفٍ يومي، بسبب استمرار التهديد باجتياح رفح، تلك المدينة الصغيرة التي تعجًُ منذ أشهر بالنازحات والنازحين، والخطر يُهدّدهم خصوصًا في ظلّ القصف اليومي على منازل مأهولة بالسكان، ويوقع المزيد من الشهيدات والشهداء معظمهم كالعادة من الأطفال والنساء.

وبرغم سماح العدو الصهيوني منذ أسبوعين فقط بدخول البضائع إلى مدينة غزة وشمالها - وكان قبلها يسمح بين وقت وآخر أيضًا بدخول المساعدات فتهبط الأسعار ويتفاءل الناس، ثم يعود ليُغلق المعابر ويمنع دخول أيّ نوعٍ من البضائع فترتفع الأسعار مجددًا - فإنّ الناس لا يثقون باستمرار حصولهم على احتياجاتهم من الغذاء والدواء، ويعيشون هاجس عودة شبح الجوع طيلة الوقت.



هذا هو العدوان الصهيوني بكلّ شراسته وهمجيته والذي لا يتوقف، حيث تصرّ حكومة الحرب النازية على استنزافنا لآخر رمق، ونحن مُصرّون على الاحتمال والصمود لآخر رمق.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار