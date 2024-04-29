الرئيس يجتمع مع ولي العهد السعودي لبحث وقف اطلاق النار في غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية السعودية

وطن: اجتمع الرئيس محمود عباس اليوم في الرياض مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة سبل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المنطقة.

وأشاد الرئيس عباس بدعوة المملكة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، معرباً عن تقديره لمواقف السعودية المستمرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وبحث، مع ولي العهد السعودي العلاقات الفلسطينية السعودية الأخوية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة.

وأطلع الرئيس، ولي العهد السعودي على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة العدوان المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

وجدد، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرا من خطورة إقدام الاحتلال على اجتياح رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتطرق الرئيس إلى تصعيد جيش الاحتلال الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمتمثل باستمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقتل المواطنين وترويع الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، كذلك استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

واستعرض، جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك.

وشدد الرئيس على أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.

وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء استمرار حكومة الاحتلال احتجاز أموال "المقاصة" الفلسطينية.

من جانبه، جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مواقف المملكة الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.



