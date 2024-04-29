انجاز فلسطين تعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي

وطن: عقدت مؤسسة إنجاز فلسطين اجتماع الجمعية العمومية العادي في مقرها بمدينة رام الله، يوم الأحد الموافق 28-4-2024 وذلك برئاسة عماد هندي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاءالهيئة العامة ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص في فلسطين، والمستشار القانوني من شركة اتقان للمحاماة، و ممثلي شركة "ايرنست ويونج" مدققي الحسابات الخارجيين للمؤسسة.

افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عماد هندي مرحباً بالحضور وقدم شكره وتقديره لجهودهم المبذولة في دعمهم انجاز لإعداد الشباب الفلسطيني لعالم الاعمال والابتكار، كما شكر فريق عمل انجاز على جهودهم في ظل تحديات غير مسبوقه. وبدورها عرضت المديرة العامة رانيا قطينة ملخصاً للتقرير السنوي للعام 2022-2023 موضحة أهم الانجازات والنجاحات التي حققتها انجاز خلال العام المنصرم عبر برامجها وأنشطتها المتنوعة، استفاد منها 44000 طالب وطالبة في مختلف المدارس والجامعات عبر فروع انجاز المنتشرة في محافظات الوطن والتي تشمل (القدس، رام الله والبيرة، طولكرم، قلقيلية، نابلس، جنين، بيت لحم، الخليل، سلفيت، وقطاع غزة) والعمل على استكمال مبنى انجاز فلسطين وتعزيز الشراكات على المستويين المحلي والإقليمي وما نتج عنها من توظيف 286 شاب/ة بدوام جزئي لمدة ستة أشهر ومشاركة مايزيد عن 400 متطوع/ة من أصحاب الخبرة والكفاءة، بالاضافة لتطوير برامج إنجاز لتلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

وتلا العرض قراءة المدقق من شركة "إرنست ويونغ" التقريرالمالي، وأقرت الجمعية العمومية التقريرين الإداري والمالي لمؤسسة إنجاز للعام 2022/2023، وبعد ذلك أبرأ المشاركون في الاجتماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي "ارنست ويونغ".

ومع انتهاء دورة مجلس الإدارة، انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد يضم كل من بسام ولويل - رئيس مجلس إدارة شبكة راية الاعلامية- رئيساً، و عماد هندي – مدير عام شركة المشروبات الوطنية-كوكاكولا /كابي- نائباً للرئيس، و ريم الشيخ- المدير التنفيذي لمجموعة واصل/ شركة فلسطين للتنمية والاستثمار/باديكو- أمين سر، و ثائر حمايل – مدير عام شركة PalPay - أمين الصندوق ،ود.سمير جراد – ممثل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وأ.مهند عساف – شريك إداري لشركة اتقان للخدمات الاستشارية، و يزن عبد الهادي – مدير عام مؤسسة بالتل، و معمر عرابي – مدير عام شبكة وطن الإعلامية، و أصيل زكارنه – مسؤول المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في البنك العربي، و عنان عنبتاوي – ممثلا عن الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار المحدودة-أبيك، و سليم تكروري – المدير التنفيذي لشركة الموارد.

وقد عُقد اجتماع مسبق لمجلس إدارة إنجاز، حيث قدّمت المديرة العامة رانيا قطينة استعراضاً شاملاً لأهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة حتى نيسان 2024. كما تم استعراض الوضع المالي الحالي للمؤسسة ومناقشة المشاريع والشراكات الحالية والرؤية المستقبلية لمبنى مؤسسة إنجاز فلسطين.

وفي الختام، تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية والعملية، بهدف تعزيز دورهم اجتماعياً واقتصادياً، وأمور أخرى ذات صلة وأهمية لمسيرة مؤسسة إنجاز