العالول يبحث مع القنصل البريطاني آخر التطورات السياسية

وطن: إلتقى اليوم الاثنين نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل البريطاني العام ديانا كورنر.

وبحث العالول خلال اللقاء آخر التطورات التي تشهدها الحرب الاسرائيلية في غزة والتصعيد الاسرائيلي وعنف المستطونين في الضفة الغربية ومدينة القدس ، مطالبا بالعمل اكثر على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية ، ووقف كافة الاجراءات الاحادية الجانب كخطوة هامة لاعادة الاستقرار والهدوء ، وضرورة وجود أفق سياسي برعاية دولية

بدورها أعلنت كورنر عن سعادتها بهذا اللقاء ، مؤكدة موقف بلادها الداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته وبذل كل الجهود من اجل دفع العلاقات الثنائية الى الأمام