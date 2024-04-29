المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر المواطنين من خطر مخلفات جيش الاحتلال التي خلفها في القطاع

وطن: حذر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، من خطورة مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي خلفها في غزة ، خاصةً المعلبات المفخخة التي يتركها في المناطق السكنية التي اجتاحها.

واوضح معروف ان الطفل محمد ياسر سمور (14 عامًا) اصيب بجروح خطيرة في منطقة الزنة بخانيونس جنوب قطاع غزة، حيث فتح معلبات طعام من مخلفات الاحتلال داخل منزله المقصوف، ما أدى إلى انفجارها وبتر بعض أطرافه وإصابة آخرين معه.

ولفت معروف ان التقديرات الأممية وتقارير الأجهزة الحكومية المختصة تقول أن نحو 10٪ من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وتقدر بأكثر من 75 مليون طن متفجرات، لم تنفجر بعد في القطاع.

ولفت معروف ان نحو 7,5 مليون طن من القذائف والقنابل في الشوارع والأراضي والمنازل وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف المناطق وهذه الأطنان من المتفجرات تشكل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان ما لم يتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها داخل القطاع.

ودعى معروف "الأهالي إلى عدم العبث بهذه المخلفات والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات طعام، والتواصل مع طواقم الدفاع المدني وجهات الاختصاص بهندسة المتفجرات.

وطالب المجتمع الدولي بإدخال الفرق الهندسية التخصصية وخبراء المتفجرات وتزويد جهات الاختصاص المحلية بالإمكانات الفنية اللازمة من اجل التخلص منها.