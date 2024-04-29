كتائب القسّام في لبنان تقصف مقر قيادة اللواء الشرقي "769" في مستوطنة "كريات شمونة"

وطن: تبنّت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، إطلاق صلية الصواريخ نحو مستوطنة "كريات شمونة"، موضحةً أنّها أطلقتها في اتجاه مقر قيادة "اللواء الشرقي 769 - معسكر غيبور"، رداً على مجازر الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية في جنوبي لبنان، بأنّ نيراناً أُطلقت من لبنان في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في الجليل الأعلى.

وقالت المصادر ذاتها إنّ صليات صاروخية أُطلقت من لبنان في اتجاه إصبع الجليل المحتل، مشيرةً إلى أنّه تمّ تفعيل القبة الحديدية، إلا أنّ أغلب الصواريخ وصلت إلى أهدافها.



بدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّه تمّ إطلاق أكثر من 30 صاروخاً من لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال، كما أفادت بسماع أصوات انفجارات في المنطقة.

وأشارت إلى أنّ صفّارات الإنذار دوّت في عدد من مستوطنات الشمال.

السلطة المحلية في مستوطنة "كريات شمونة" أعلنت تفعيل صفارات الإنذار 3 مرات خشيةً من نيران الصواريخ، وطلبت من المستوطنين الدخول فوراً الى الملاجئ والأماكن المحصنة، لافتةً إلى أنّه في حال عدم تلقي بيان آخر، يمكن الخروج من المنطقة المحصنة بعد 10 دقائق.

وذكرت أنّ خدمة الانترنت مقطوعة في عدد من المناطق في المستوطنة، نتيجة خللٍ نابع من انقطاع الكهرباء.

إلى ذلك، أكّدت وسائل إعلام عبرية أنّ مستوطنات الشمال فارغة في عيد الفصح، في حين أنّ 60 ألف مستوطناً ليسوا في "منازلهم".



وتطرّقت وسائل إعلام عبرية إلى غضب المستوطنين، الذين لم يتم إجلاؤهم من الشمال، من جراء قرار قائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري غوردين، إغلاق ضفاف الأنهار في الجليل الأعلى وسهل الحولة.

وأفاد مراسل موقع "واللا" العبري في الشمال، إيلي أشكينازي، بأنّ غوردين أصدر أوامر "بإغلاق ضفاف الأنهار" في الجليل الأعلى وسهل الحولة، على الرغم من أنّه تقرّر "عدم إخلاء المستوطنين من كيبوتس عمير".

وأضاف: "اتضح أنّه ممنوع التجوّل قرب الأنهار، لكن يُسمح بالعيش على بُعد متر إلى جانبها. لا يُسمح لمعلمات جنديات بالسفر شمال عميعاد، لكن يُسمح للأطفال بالدراسة على بعد 40 كيلومتراً شمال عميعاد، كما لا يُسمح لفريق كرة السلة بالقدوم واللعب في كفار بلوم، لكن يُسمح بالدراسة في مدرستين في كفار بلوم".

وقال تسور: "من ناحية، تجبرنا الدولة على البقاء والعيش هنا، ومن ناحية أخرى، من أجل أسباب أمنية، تمنع النشاط الروتيني هنا".

وفي السياق، انتقد الحاخام "الإسرائيلي" في قيادة المنطقة الشمالية، أبيشاي ليفي، طريقة إحياء عيد الفصح اليهودي هذا العام في المستوطنات الشمالية.

وقال ليفي إنّه منذ العام 1948، "لم يحصل عيد فصح كهذا"، لأنّ "الجميع أصبحوا مجندين في الجيش"، كما أنّ المستوطنات "تحوّلت إلى قواعد، ومجموعات الجاهزية وقوات الاحتياط باتت أعدادها أضعاف مُضاعفة".



المصدر: الميادين