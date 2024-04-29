الإغاثة الزراعية ولجنة الحماية المجتمعية تطلقان مبادرة لتأهيل وحدات الصرف الصحي في تجمعات النازحين في دير البلح

رام الله – وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ولجنة الحماية المجتمعية مبادرة مجتمعية لتأهيل وحدات الصرف الصحي في مركز إيواء النازحين بكلية فلسطين التقنية في منطقة دير البلح، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "تعزيز الفرص الاقتصادية والدعم النفسي والاجتماعي ومشاركة سبل العيش" الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع AAH.

وتم خلال المبادرة إيجاد حلول لأبرز الإشكاليات التي عانى منها النازحين في مركز الايواء، وذلك من خلال عدة تدخلات منها مياه الاستخدام المنزلي، حيث تم توفير مصدر دائم للكهرباء من الطاقة الشمسية لبئر المياه المتواجد في كلية فلسطين التقنية، ونتج عن تنفيذ المبادرة المجتمعية تشغيل البئر لثمانية ساعات يومياً مما وفر (40) كوب مياه يومياً للنازحين في مركز الإيواء، الأمر الذي ساهم في حل ما نسبته 70% من معاناة النازحين وشح المياه.

فيما ساهم تدخل المبادرة المجتمعية الثاني "تأهيل شبكة الصرف الصحي" من خلال تمديد شبكة كاملة للصرف الصحي بمركز الكلية في نظافة مركز الايواء بالكلية والتخلص من الروائح الكريهة وما ينبعث منها من انتشار للحشرات الناقلة للأمراض وسط النازحين، واشتملت المبادرة ايضاً على تدخل ثالث تضمن تعقيم وتنظيف مركز الايواء في الكلية التقنية من خلال تنظيف الارضيات والحمامات والغرف والساحة الخارجية للكلية.