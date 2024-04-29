الإغاثة الزراعية تقدم الدفعة الثانية من المساعدات النقدية لمرضى قطاع غزة في مستشفيات الضفة الغربية

رام الله – وطن: قدمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) منحة مالية لمساعدة مرضى قطاع غزة ومرافقيهم الذين يعالجون في مستشفيات الضفة الغربية، حيث تسلم المنحة 10 مرضى وذويهم وهم مرضى قطاع غزة الموجودين في محافظة رام الله والبيرة ومعظمهم من الاطفال والنساء وكبار السن.

وشارك في تسليم الدفعة الثانية من المساعدات المالية رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية م . سلام الزاغة و عضو مجلس الإدارة أ. سميح محسن ومدير عام الإغاثة الزراعية أ . منجد أبو جيش، الذين أكدوا التزام المؤسسة الوطني تجاه قطاع غزة وأهلنا هناك والمرضى والعمال العالقين في الضفة الغربية.

ويشار الى أن الإغاثة الزراعية عملت على إيصال خدماتها لأكثر من مليون مواطن في قطاع غزة معظمهم من النازحين، وذلك من خلال حملتها الإغاثية " أغيثوا غزة ".

ويذكر أن أعداد كبيرة من مرضى قطاع غزة ومرافقيهم عالقين في الضفة الغربية بعد منعهم من العودة نتيجة للحرب منذ 6 شهور.