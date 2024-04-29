طلبة جامعة ملبورن الاسترالية يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس تضامنا مع فلسطين

وطن: يواصل طلبة جامعة ملبورن الأسترالية، اعتصامهم داخل حرم الجامعة، لليوم الخامس على التوالي، تضامنا مع فلسطين

وقالت الطالبة الفلسطينة دانا الشاعر، أن عددا كبيرا من طلبة الجامعة يواصلون اعتصامهم داخل الخيام التي نصبوها في حرم الجامعة منذ خمسة أيام، تضامنا مع عزة التي تتعرض لعدوان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الطلبة عبروا من خلال اعتصامهم عن تضامنهم مع طلبة قطاع غزة الذين حرموا من استكمال تعليمهم المدرسي والجامعي منذ بدء العدوان.

وأشارت إلى أن الطلبة مصرون على الاستمرار بالاعتصام داخل الجامعة للضغط على إدارتها من أجل تغيير سياساتها ومواقفها من العدوان على قطاع غزة.

وأكدت الشاعر أهمية الحراك الطلابي في جميع أنحاء العالم في التأثير على الرأي العام وحشد الدعم والتضامن والضغط من أجل إنهاء العدوان على أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أن اعتصام طلبة جامعة ملبورن، دفع نائب رئيس الجامعة إلى تقديم استقالته، مشيرة إلى أن الطلبة سيواصلون حملتهم للتأثير على مؤسسات تعليمة أخرى.

وتسبب عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة بحرمان 625 ألف طالب وطالبة من استكمال تعليمهم، كما تسبب باستشهاد أكثر من 6,417 طالبا، وتعرض أكثر من 60% من المباني المدرسية للقصف أو الضرر بشكل مباشر.

يذكر أن الجامعات الاميركية تعيش حراكا طلابيا، منذ نحو 12 يوما تضامنا مع فلسطين، وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة.

واتسعت رقعة الحراك الطلابي الرافض للعدوان على قطاع غزة، لتصل إلى بعض الجامعات في الدول الأوروبية وكندا وأستراليا.

