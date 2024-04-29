حمدي فراج يكتب لوطن: انتفاضة الجامعات الأمريكية طوفان أقصى رقم 2

لم يفهم مدير العالم ، عجوز أمريكا الهرم جو بايدن ، أي شيء على الاطلاق من "طوفان الأقصى" قبل حوالي سبعة أشهر ، و ظل يردد بشكل ببغائي ما يقوله نتنياهو (حماس داعش ، اغتصبوا و حرقوا و جزروا رؤوس الأطفال ، الاونروا إرهابية ، عدد القتلى من أطفال غزة و نسائها مبالغ فيه ، مستشفى الشفاء مقر قيادة القسام ، مستشفى المعمداني قصفته الجهاد ..الخ) رغم تصريح امين عام الأمم المتحدة المبكر من ان طوفان الأقصى لم يأت من فراغ . لم يفهم هذا الهرم وقوف 153 دولة تطالب بوقف اطلاق النار و ظلت مندوبته الشمطاء في مجلس الامن ترفع كفها بالفيتو ملطخة بالدم بدون ادنى خجل او حد أدنى لاحترام 14 زميلا لها يخالفونها الاستمراء في هذا الاجرام ، لم يفهم هذا المحتال ، وفق منافسه ترامب ، قرار محكمة العدل الدولية بإمكانية ارتكاب إسرائيل حرب ابادية ، حتى جاءت محكمة الجنايات باحتمال توجيه مذكرات اعتقال لنتياهو و عصابته بتهم جرائم حرب . لم يفهم هذا الديكتاتور الديمقراطي رسائل المظاهرات الشعبية في شوارع أوروبا وامريكا بضرورة وقف هذا العدوان الابادي على شعب أعزل محاصر منذ عقدين من الزمن ، رفض ان يفهم أي شيء من هذا القبيل ، حتى انفجرت الجامعات قبل حوالي عشرة أيام عشية إعلانه عن مكافأة إسرائيل على جرائمها بست و عشرين مليار دولار . كأننا و نحن نقرأ كل ذلك ، بما فيه حرب التجويع القروسطية ، و قنص المغيثين المحليين و الدوليين ، كأننا امام حالة غباء مطبق و مطلق .

انفجار الجامعات الذي ابتدأ من جامعة كولومبيا ، و امتد ليطول نحو مئة جامعة ، سيستمر و سيتصاعد و سيتفاعل حتى ليبدو انه طوفان آخر ، سيبدو معه طوفان الأقصى حدثا يسيرا كما لو انه فيضان نهر صغير او حتى غدير او جدول ، هذه ثورة جامعات الأعظم في العالم ، فيها مئات الاف الطلبة و المدرسين ، (يناهز عدد موظفي جامعة هارفارد عشرون ألفا) هؤلاء هم طلائع الناس وعقولهم و روادهم و مبدعيهم ، ( هناك 30 جامعة أمريكية من بين افضل مئة جامعة في االعالم ) (للأسف و لا جامعة عربية واحدة ) لهم تأثيرهم المباشر في السياسة و الاجتماع والاقتصاد والاختراع والفن والادب و الفكر والرياضة ، والاهم من كل ذلك الخلق الذي لا يتمتع به الهرم جو بايدن ولا منافسه دونالد ترامب ، ولا النظام السياسي الانتخابي الأمريكي برمته .

إن التكالب على هؤلاء الطلبة ، اناثا و ذكورا ، من الشرطة و البلدية والحرس الوطني و إدارة الجامعة ، و حملات الاعتداء عليهم و الاعتقالات التي طالت حتى الان نحو ألف معتقل ، و خروج بايدن نفسه يكرر ما قاله نتنياهو عن حركاتهم الاحتجاجية من انها معادية للسامية ، ستضم اليها جامعات أخرى و معاهد و كليات ليس في أمريكا فحسب ، بل في العالم قاطبة ، جامعات حقيقية غير مقتصرة على دين او لون او عرق ، استثنوا جامعات العرب ، فهي اقرب الى الجوامع و الزوايا و التكايا ، قياداتها الطلابية تسبّح بحمد النظام و تتنفس من رئة السلطان .