كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان "معسكر جيبور" شمال فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت كتائب القسام قصفها مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور " شمال فلسطين المحتلة.

وقالت كتائب القسام في تصريح مقتضب إنها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور" شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة؛ "رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".

ودوت صافرات الإنذار صباح اليوم بشكل مكثف في مناطق متعددة شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية ان دوي انفجارات عنيفة سمعت شمال فلسطين المحتلة، بينما تباينت المعلومات حول عدد الصواريخ المطلقة بين من قال انها 30 صاروخا وبين من أكد انها اكثر من ذلك.