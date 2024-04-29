حزب الله يرد على المقترح الفرنسي لخفض التصعيد مع الاحتلال "أوقفوا الحرب في غزة أولاً"

رام الله - وطن: جدد حزب الله موقفه الرافض لوقف عملياته من جنوب لبنان، طالما استمر العدوان على قطاع غزة.

وأكد حزب الله في رده على مقترح فرنسي جديد طرحته باريس لوقف التصعيد مع الاحتلال ان الأولية الآن لوقف الحرب على غزة، مؤكدا "أوقفوا الحرب في غزة أولاً".

وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد وصل لبنان، أمس الأحد، حيث طرح مقترحات لمنع المزيد من التصعيد بين الاحتلال وحزب الله.

وتضمن مقترحٍ باريس "وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وقف العمليات العسكرية، وضمان عودة المستوطنين الى شمال فلسطين المحتلَّة، ونشر 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الواقعة جنوب لبنان بمحاذاة نهر الليطاني".

واعتبرت الخارجية اللبنانية أن المبادرة الفرنسية ستكون خطوة مهمة نحو السلام والأمن في لبنان والمنطقة الأوسع.