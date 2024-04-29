حاخام "السفارديم" الأكبر: التوراة أبطلت الهجوم الإيراني وصواريخ حزب الله وليس الجيش ومن لا يصدق ذلك فهو كافر

وطن: خلال درس له أمس السبت، قال الحاخام الأكبر للسفارديم يتسحاق يوسف إن نجاح "إسرائيل" في صدّ صواريخ إيران وحزب الله وحماس يرجع إلى طلاب التوراة، لا إلى "الجيش الإسرائيلي".

وقال بالحرف "إنهم يحمون جميع الجنود.. إنهم يحمون شعب إسرائيل بأكمله. والفضل يعود لهم، وأي شخص لا يصدق ذلك فهو كافر".

وشدد على أن ما حدث كان "معجزة حقيقية"، إذ أُمطرت "إسرائيل" بأكثر من 13 ألف صاروخ خلال الأشهر القليلة الماضية وطال ذلك شمالها وجنوبها، وكان يفترض أن يتسبب ذلك في مئات أو آلاف الضحايا "لكن الإله بمعجزاته لنا سلّم".

وتساءل يوسف "أيها السادة، لمن يعود الفضل في هذا؟ ألرئيس الأركان؟ لمن يعود الفضل؟"، ليرد قائلا "الفضل يعود لطلاب المدارس الدينية وانشغالهم بالتوراة".

وأوضح الحاخام "عليهم أن يفهموا، على كل هؤلاء العلمانيين الذين لا يفهمون، عليهم أن يفهموا أنه من دون التوراة، من دون المدرسة الدينية، من دون الكوليل (علماء التلمود والأدب الحاخامي)، لن ينجح الجيش . فالجيش لا ينتصر دائمًا، وقد رأيتم كيف انتصر في سيمحات توراة (يوم ختم قراءة التوراة وبدء ختمة جديدة)".