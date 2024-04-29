الاحتلال يعتقل شابين من عرابة جنوب جنين ويواصل اقتحام جلبون

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابين من بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مصطفى يوسف شيباني، وجميل منير قاسم اقحش السخن، وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية نزلة زيد بمنطقة يعبد، فيما لا تزال قوات الاحتلال لليوم التاسع على التوالي تقتحم قرية جلبون شمال شرق جنين، وتستولي على منزل يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب يقع قرب مدرسة البنات الأساسية حيث حولته إلى نقطة عسكرية.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم ابو الرب: إنه تم الإعلان عن عدم انتظام الدراسة في القرية باستثناء طلبة الثانوية العامة، بسبب اقتحام قوات الاحتلال، وخشية على الطلبة.