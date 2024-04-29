منظمة المطبخ المركزي العالمي تستأنف عملها في غزة بعد اغتيال سبعة من عمالها

وطن: من المقرر أن تستأنف منظمة المطبخ المركزي العالمي توزيع المواد الغذائية في غزة بعد توقف استمر لحوالي شهر بسبب اغتيال سبعة من عمال الإغاثة التابعين لها في غارة جوية إسرائيلية.

وقالت منظمة الإغاثة إن لديها 276 شاحنة محملة بثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح.

وذكرت المؤسسة الخيرية الأحد أنه "في النهاية، قررنا أنه يجب علينا مواصلة إطعام الناس في غزة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المؤسسة الخيرية إن قافلة تعرضت لهجوم من قبل "إسرائيل" بعد مغادرتها أحد المستودعات مما أسفر عن اغتيال سبعة أشخاص وأثار غضباً على المستوى الدولي.

واعترف جيش الاحتلال بوقوفه خلف الضربة القاتلة ضد عمال الإغاثة، وفصل ضابطين كبيرين من منصبيهما بسبب الحادث.