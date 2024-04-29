"القيادة المركزية" الامريكية تعلن إسقاط 5 مسيرات فوق البحر الأحمر

وطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الاشتباك مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر وتدميرها بنجاح، بعد أن شكلت تهديدا للتحالف والسفن التجارية.

وقالت "القيادة" في بيان: "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء) يوم 28 أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع خمس طائرات بدون طيار على هيئة طائرات فوق البحر الأحمر".

وأضاف: "تقرر أن تلك المسيرات تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".



ووصفت في البيان اتخاذ هذا الإجراء بأنه "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

هذا ولم تذكر "القيادة المركزية" أي جهة قد تكون أطلقت هذه المسيرات الجوية.