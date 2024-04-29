الاحتلال يواصل حرب الإبادة في رفح.. 15 شهيدا جراء استهداف منازل مأهولة

وطن: ارتكب الاحتلال فجر اليوم الاثنين مجزرة جديدة في رفح راح ضحيتها 15 شهيدا وأصيب آخرين .

وقالت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

كما استشهد 6 مواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخواجات ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

فيما استشهد 5 مواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو طه في رفح جنوب قطاع غزة.

واعلن الدفاع المدني في غزة، ان طوقمه تتعامل في مدينة رفح مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد اكثر من 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.